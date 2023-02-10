人民网北京2月10日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，开年首月，铁路客流增长势头强劲，货运装车保持较好水平。国家铁路旅客发送量达2.25亿人次，同比增长30%，已恢复至2019年同期八成水平，货运日均装车17.1万车，为保障人民群众美好出行、推动经济运行整体好转作出积极贡献。

客运方面，铁路部门科学精准安排运力，动态灵活安排旅客列车开行，科学制订客车开行方案，根据日常客流动态变化，精准有序组织运力梯次投入，最大限度满足旅客出行需求。16个铁路局集团公司客运量实现同比增长，5个铁路局集团公司增幅超过50%。春运以来截至1月31日，铁路部门日均开行旅客列车9160列，运力安排同比提高8.9%；国家铁路累计发送旅客1.94亿人次，日均发送778万人次，比去年春运同期日均增长35.9%。

铁路部门精准落实疫情防控措施，推出系列便民利民惠民服务举措，持续提升旅客购票服务体验，进一步完善12306系统功能，持续开展适老化和无障碍改造；全面实施补票电子化，扩大非高峰方向折扣优惠列车范围，取消到站及列车补票办理手续费，取消学生仅可在寒暑假优惠购票的限制，按年龄实行儿童优惠票；积极推行“铁路畅行”服务，提供信息查询等便利，进一步扩大网络订餐服务范围和便捷换乘车站数量。

货运方面，铁路部门加强运输组织，持续加大物流保通保畅力度，全力满足重点物资运输需求。1月份，国家铁路发送货物3.2亿吨，9个铁路局集团公司货物发送量实现同比增长。各铁路局集团公司围绕月度生产经营目标，积极组织货运营销，加强与企业对接，提前摸清和储备节日货源，充分安排装卸劳力和机具；加强日常运输组织，针对卸车点和口岸积压，及时调整装车，精细化组织配空，强化货运需求兑现，确保“装得上、交得出”。

(责编：王连香、高雷)

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