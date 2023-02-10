人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

1月铁路部门客流增长强劲 货运装车保持较好水平

2023年02月10日10:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月10日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，开年首月，铁路客流增长势头强劲，货运装车保持较好水平。国家铁路旅客发送量达2.25亿人次，同比增长30%，已恢复至2019年同期八成水平，货运日均装车17.1万车，为保障人民群众美好出行、推动经济运行整体好转作出积极贡献。

客运方面，铁路部门科学精准安排运力，动态灵活安排旅客列车开行，科学制订客车开行方案，根据日常客流动态变化，精准有序组织运力梯次投入，最大限度满足旅客出行需求。16个铁路局集团公司客运量实现同比增长，5个铁路局集团公司增幅超过50%。春运以来截至1月31日，铁路部门日均开行旅客列车9160列，运力安排同比提高8.9%；国家铁路累计发送旅客1.94亿人次，日均发送778万人次，比去年春运同期日均增长35.9%。

铁路部门精准落实疫情防控措施，推出系列便民利民惠民服务举措，持续提升旅客购票服务体验，进一步完善12306系统功能，持续开展适老化和无障碍改造；全面实施补票电子化，扩大非高峰方向折扣优惠列车范围，取消到站及列车补票办理手续费，取消学生仅可在寒暑假优惠购票的限制，按年龄实行儿童优惠票；积极推行“铁路畅行”服务，提供信息查询等便利，进一步扩大网络订餐服务范围和便捷换乘车站数量。

货运方面，铁路部门加强运输组织，持续加大物流保通保畅力度，全力满足重点物资运输需求。1月份，国家铁路发送货物3.2亿吨，9个铁路局集团公司货物发送量实现同比增长。各铁路局集团公司围绕月度生产经营目标，积极组织货运营销，加强与企业对接，提前摸清和储备节日货源，充分安排装卸劳力和机具；加强日常运输组织，针对卸车点和口岸积压，及时调整装车，精细化组织配空，强化货运需求兑现，确保“装得上、交得出”。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
1月铁路部门客流增长强劲 货运装车保持较好水平
　　人民网北京2月10日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，开年首月，铁路客流增长势头强劲，货运装车保持较好水平。国家铁路旅客发送量达2.25亿人次，同比增长30%，已恢复至2019年同期八成水平，货运日均装车17.1万车，为保障人民群众美好出行、推动经济运行整体好转作出积极贡献。…
1月份工业品价格整体继续下降 PPI同比下降0.8%
　　人民网北京2月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。 国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部