新华社北京2月10日电（刘显波、喻鹏）北京航天飞行控制中心青年科技人才群体先进事迹报告会10日下午在北京航天城举行，“航天英雄”、特级航天员翟志刚等5名报告团成员从不同角度深情讲述，引发现场听众的强烈共鸣、掌声阵阵。

“中心青年科技人才群体以梦想为翼、以奋斗为梯，牵引神舟飞天、领航嫦娥奔月、操控天问探火、托举空间建站，一次次攀登科技高峰、刷新中国高度、创造中国奇迹，让火热青春在浩瀚太空熠熠闪光。”中心主任李剑说。

2022年11月3日，梦天实验舱与天和核心舱节点舱侧向端口再次对接的那一刻，中心首位女性总调度鲍硕向全系统、各点号下达口令：“各号注意，我是北京，中国空间站在轨组装完成！”

“亲眼见证中国空间站的梦想变为现实，我永生难忘。”鲍硕说，从岗位新手成长为总调度，她的成长轨迹正是群体团结奋斗的生动缩影。

“筑梦太空的新征程上，我和我的同事们把中国人探索的脚步镌刻在了宇宙星辰，但我们也深深懂得，这背后靠的是航天工程全线的奋力托举，靠的是以‘北京明白’为代表的飞控青年团队精测妙控。”航天员翟志刚说，“他们用一次次青春无悔的陪伴坚守，一句句沉稳坚定的‘北京明白’，换来我们在浩瀚太空的‘感觉良好’。”

北京航天飞行控制中心青年科技人才群体是新时代涌现的先进典型，他们矢志航天、勇挑重担，突破掌握58项关键核心技术，勇夺22次“国字号”任务全胜，操控航天器实现人类首次月背软着陆和巡视勘察、小行星近距离成像等重大突破。

(责编：胡永秋、白宇)

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