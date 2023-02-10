首批个人养老金理财产品名单发布
2023年02月10日19:55 | 来源：新华网
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新华社北京2月10日电（记者李延霞）银行业理财登记托管中心10日发布首批个人养老金理财产品名单，包括工银理财、农银理财和中邮理财的共7只个人养老金理财产品。
据介绍，首批个人养老金理财产品，全部为公募类净值型开放式产品，其中新发产品5只、存续产品2只，除1只产品为混合类产品外，其余6只产品均为固定收益类产品。
《关于推动个人养老金发展的意见》规定，个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品。
银行业理财登记托管中心表示，将根据监管要求，完善理财行业平台建设，做好投资者教育工作和个人养老金理财产品名单发布更新。
(责编：胡永秋、白宇)
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