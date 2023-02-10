新华社北京2月10日电（记者谢希瑶）记者10日从商务部获悉，商务部9日在京召开欧洲企业座谈会，9家欧洲企业代表参会。商务部部长助理陈春江主持会议并表示，欢迎欧洲企业继续加大来华投资，为深化双边合作发挥积极作用。

陈春江表示，对外开放是中国长期坚持的基本国策，商务部将坚决贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，持续推进放宽外资市场准入，稳步扩大制度型开放，不断提升开放水平。同时，将会同相关部门和地方，继续发挥重点外资项目工作专班作用，深化与外资企业常态化交流，提供针对性服务，帮助解决外资企业在华困难诉求，打造国际一流营商环境，推动外资标志性项目落地建设。

与会企业赞赏中国政府近年来在提升开放水平、优化营商环境、支持企业在华发展等方面作出的努力，表示始终看好中国市场，未来将继续加大投资力度，推动中欧经贸合作健康稳定发展。

(责编：胡永秋、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经