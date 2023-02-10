新华社北京2月10日电（记者姚均芳）记者10日从北京证券交易所获悉，北交所融资融券交易业务将于2023年2月13日正式启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。

据了解，北交所融资融券标的股票名单和可充抵保证金证券名单将通过北交所官网“信息披露-融资融券信息”栏目公布，方便投资者查询。

北交所相关负责人表示，北交所融资融券交易的启动是持续推进北交所市场制度建设、完善交易机制、提升二级市场定价功能的重要举措。融资融券制度有利于丰富投资者交易策略，满足投资者多元交易需求，促进市场价格发现，进一步提升市场流动性。

据悉，下一步，北交所将持续做好融资融券业务各项保障工作，以投资者需求为导向丰富交易制度工具，完善相关配套机制，着力打造服务创新型中小企业的一流交易所。

(责编：胡永秋、白宇)

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