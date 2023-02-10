新华社北京2月10日电（记者刘羽佳）10日，证监会官网发布2022年案件办理情况：全年办理案件603件，其中重大案件136件，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和通报线索123件，案件查实率达到90%。

根据通报，总体来看，案发数量持续下降，办案质效明显提升，“严”的监管氛围进一步巩固，市场生态进一步净化。

通报显示，办理案件主要呈现五方面特点：一是内幕交易多发势头得到遏制，但知情人违规交易仍时有发生；二是操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显；三是财务造假仍有发生，违规手法隐蔽复杂；四是中介机构违法案件保持高位，部分主体失职缺位问题突出；五是特定领域案件仍然易发，违法行为打击效果显著。

证监会表示，下一步，证监会稽查部门将坚持“零容忍”工作方针，依法从严打击各类证券期货违法活动，加大违法成本，强化执法震慑，保护投资者合法权益，维护资本市场健康稳定发展。

(责编：胡永秋、白宇)

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