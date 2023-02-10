新华社上海2月10日电（记者张建松）10日，远在火星执行全球遥感科学探测任务的天问一号火星环绕器，已经在火星“上岗”两周年。

天问一号火星环绕器效果图。（中国航天科技集团八院供图）

我国首次火星探测任务天问一号探测器由环绕器和着陆巡视器组成，通过一次任务实现了“绕、着、巡”三大目标。其中，天问一号火星环绕器于2021年2月10日成功进入环绕火星轨道，成为我国第一颗人造火星卫星。作为一位功能强大的“太空多面手”，环绕器在“天问一号”火星探测任务中，分饰了飞行器、通信器和探测器三大角色，创多项国内外首次。

天问一号在距离火星约220万公里处拍摄的首幅火星图像。（2021年2月5日发布）。（中国航天科技集团八院供图）

在天问一号探测器实施火星着陆前，火星环绕器在为期约3个月的停泊飞行中获取了包含预选着陆区优于1米分辨率全色影像图、宽域彩色中分辨率影像图、多光谱信息。着陆火星后，火星环绕器对真实落区、火星车巡视区域进行了成像探测，获取高分辨率影像。

进入遥感使命轨道后，火星环绕器完成了火星全球遥感探测任务，获取了覆盖火星全球的中分辨率影像数据。利用这些影像数据，我国科研人员正在绘制国际先进的火星彩色全球影像图。在环火扩展任务期间，火星环绕器实施了火卫一成像探测，获取了我国首幅火卫一图像。

我国首幅火卫一图像（2022年7月23日发布）。（中国航天科技集团八院供图）

除科学载荷获取的探测数据外，基于火星环绕器平台的工程数据也取得丰硕成果。2021年9月下旬至10月中旬，太阳位于火星与地球之间，火星环绕器经历了“日凌”考验，环绕器因与地球之间的无线电通信受到太阳干扰而失去联系。

利用这次机会，在国家航天局支持下，中外科学家联合，利用火星“日凌”期间的通信信号工程数据，获得了太阳临日空间日冕等离子体抛射速度、冕流波细节结构、初生高速太阳风流等研究成果。

目前，环绕器仍在“环绕火星”的岗位上，持续对火星开展多维度探测。

(责编：胡永秋、白宇)

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