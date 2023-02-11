本报三亚2月10日电（记者王晓樱、陈怡 见习记者王轩尧）2月10日，千种热带植物基因组计划在海南省三亚市崖州湾科技城启动。这一基因组计划将对世界范围内1000种热带特色经济植物基因组进行测序注释，涵盖热带特有植物、珍稀濒危植物、热带特色水果、蔬菜、药用植物、观赏植物、油料、经济林木和具有特殊生态价值的物种，并将创建千种热带植物基因组及遗传多样性数据库，构建海南热带雨林国家公园数字化管理系统。

该基因组计划由海南大学与贝纳基因科技有限公司联合开展。中国农业科学院农业基因组研究所、南京农业大学三亚研究院、浙江大学三亚研究院、华南农业大学等机构参与合作。

目前，全球热带植物超过20万种，占高等植物60%以上，具有不可替代的生态价值。与主要粮食和经济作物相比，热带经济植物利用潜力巨大。在传统育种向分子育种转型的时代，千种热带植物基因组计划对未来热带生态环境保护和热带高效农业建设都将起到重要作用。

海南热带植物物种遗传资源极为丰富，热带高等植物有5000多种，其中珍稀、濒危植物有400多种，列入国家植物保护名录1~2级保护植物有58种，如海南粗榧、见血封喉、小花龙血树、海南大风子、无翼坡垒、苏铁等，都具有重要经济和生态价值。目前，全球性热带经济植物的基础研究十分落后，绝大多数具有极高遗传多样性的热带雨林植物、珍稀濒危植物的基因组研究亟待加强。本次基因组计划将根据海南热带植物的珍稀程度，结合其经济与生态价值，参考基因组大小和采集难易程度，逐步完成基因测序和数据库建设工作。同时，也会优选一些重要外来热带物种进行研究。

在该基因组计划的启动仪式上，海南大学和中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）还宣布，将联合创建热带作物基因组及分子育种大数据库，共同助力国家生物信息移动网络建设。

(责编：王震、李楠桦)

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