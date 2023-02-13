原标题：美团配送大物件订单优化举措助力骑手增收 提升“浪漫经济”消费体验

即将到来的节日带动近期鲜花礼物类消费的升温。2月13日，美团配送宣布大物件订单优化举措，针对鲜花、美妆、手机等“大体积、大重量、高价格”的订单分别优化配送规则，确保骑手餐箱有空间、付出有回报、接单有动力。以配送一部手机为例，骑手可获基础配送费叠加高价单补贴，在路程大致相同的情况下，送一单收入约等于平时的四单。据悉，仅今年节日当天，美团配送预计将投入约600万元，用于鲜花类订单的骑手配送费补贴。

随着即时零售需求的增长，外卖消费早已不限于餐饮品类，消费者购买鲜花、蛋糕、手机、乃至家居电器时，也会优先考虑外卖平台，重量大、体积大、价格高的“大订单”数量与日俱增。与此同时，骑手配送也出现了新的痛点：重量大、体积大的不好送，价值高的不敢送。为缓解骑手配送难题，美团配送通过恳谈会等渠道听取骑手意见，从调度机制、配送时间、配送补贴及申诉免责多个环节进行了规则优化。

新规则实施后，骑手在特殊场景下可以获得大订单配送补贴，例如，节日花束这种大体积物品，或者iPhone这类高价值商品，骑手每单的收入会在基础配送费上再叠加配送补贴，包含履约难度补贴、高价单补贴等。骑手李正强表示：“骑手现在最喜欢送的就是手机这种电子产品，因为物品单价高就会有补贴，同样跑3公里，送一单约等于平时三、四单的收入”。

除了配送补贴，在大订单调度机制上，美团配送也会优先匹配订单少、餐箱空间充足的骑手，同时在抢单池展示“商品大体积”等标签，帮助骑手判断是否接单；配送时间上，充分考虑大订单的配送难度，保障骑手时间充足和安全行驶；申诉免责上，对于无法配送的订单，骑手可通过异常场景申诉获得免责，保障正当权益。此外，美团配送对于鲜花、蛋糕等大订单的常见品类，制定了相应的标准化配送流程，帮助新骑手顺利完成配送。

美团配送相关负责人表示：“随着即时零售订单规模增长，外卖配送的线下场景复杂多变，大订单配送一直是备受骑手关注的难点问题，也是我们致力于优化的重点议题。优化大订单一方面能提升骑手和消费者双方的体验，另一方面也将为零售商家增添活力，未来我们将针对配送环节推出更多改进措施，努力实现用户满意、商家放心、骑手从容的三方共赢。”

(责编：董童、李源)

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