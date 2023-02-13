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税务部门优化税收营商环境 服务地方经济发展

2023年02月13日16:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月13日电 （记者车柯蒙）2023年是国家税务总局连续开展“便民办税春风行动”的第10年。记者了解到，在威海，税务部门紧扣17条便民办税缴费举措，推出了服务地方经济二十条措施，为持续优化税收营商环境，服务地方经济发展贡献税务力量。

据介绍，山东亘元新材料股份有限公司是威海市文登区一家专业从事集功能性高新材料研发、生产、销售为一体的精细化工业企业，该公司建设的锂电池新材料及配套装置项目是全省重大实施类项目之一。当地税务部门聚焦省重点项目建设发展需求，主动上门，靠前服务，建立了“项目管家”税收服务团队，制定专属税费支持方案和定期上门问需机制，为项目建设提供资金保障和服务支持。

今年开年，项目管家团队就为山东亘元新材料股份有限公司带来了便民办税17条举措和高新技术企业税费优惠礼包，并为企业就减税降费政策和高新技术企业认定、亏损抵免年限、研发费用加计扣除等问题进行了详解。“一路走来，离不开国家鼓励科技创新税收优惠政策的东风，离不开税务部门的大力支持。2022年我们享受了7000余万元的增值税留抵退税，我们把这些钱投入新产品的研发，成功申请了高新技术企业，建起了全球最大的碳酸亚乙烯酯生产线并试产成功，产品质量和产能跃居同行业第一，完成了产业和身份的双重‘升级’。”山东亘元新材料股份有限公司总经理孙同乐说，“今年我们还将享受高新技术企业一系列优惠政策，有税惠春风助力，更加坚定了我们的发展信心。”

据了解，威海税务部门聚焦主业，深入落实全省加力提速工业经济高质量发展大会和全市2023年工作动员大会精神。下一步，威海税务部门将坚决贯彻总局、省局部署要求，持续创新便民办税服务举措，将地方经济发展的“目标清单”和纳税人缴费人的“心愿清单”转化为税务人的“实干清单”，让“便民春风”赋能地方经济高质量发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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