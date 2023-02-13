中国有色金属工业协会：2022年有色金属工业运行平稳向好
人民网北京2月13日电 （记者杜燕飞）“2022年我国有色金属工业运行呈现出平稳向好态势。有色金属工业生产稳中有升，固定资产投资实现两位数增幅，铜铝矿山原料进口及铝材出口创历史新高，主要有色金属价格基本运行在合理区间，规上有色金属企业实现利润3315亿元。”近日，中国有色金属工业协会党委常委、副会长陈学森在2022年有色金属工业运行情况新闻发布会上表示，2023年有色金属工业生产总体仍会保持平稳运行。
陈学森介绍，有色金属产量方面，初步统计，2022年，我国十种常用有色金属产量为6774.3万吨，比上年增长4.3%；六种精矿金属量670.2万吨，比上年增长1%；氧化铝产量8186.2万吨，比上年增长5.6%；铜材产量2286.5万吨，比上年增长5.7%；铝材产量6221.6万吨，比上年下降1.4%；工业硅产量约为335万吨，同比增长24%左右。2022年，规上有色金属企业工业增加值比上年增长5.2%，增幅比全国工业增加值增幅高出1.4个百分点。
“2022年我国六种精矿产量达到670万吨，同比增长1.03%，连续3年保持增长。这表明国内战略性矿产的勘探开发和增储上产成效逐步显现。”陈学森说，目前自然资源部已开始第二轮找矿突破行动。就有色金属矿产资源来说，主要是突出新能源矿产、战略性矿产、新技术及新材料矿产、危机矿产、对外依存度高的大宗矿产等为新一轮找矿突破重点，合理布局优势矿产资源勘查与开发、储备与保护。
固定资产投资方面，陈学森表示，2022年，有色金属工业完成固定资产投资比上年增长14.5%，增速比上年增速加快10.4个百分点，比全国固定资产投资增速高出9.4个百分点。2022年，民间完成有色金属固定资产投资比上年增长16.9%，增速比上年扩大5.7个百分点，比有色金属工业固定资产总投资增速高2.4个百分点。
进出口方面，根据海关数据统计，2022年，有色金属进出口贸易总额（含黄金）3273.3亿美元，同比增长20.2%。2022年，我国未锻轧铝及铝材出口量660.4万吨，比上年增长17.6%；出口额260.0亿美元，比上年增长33.7%，增幅比出口量增幅高16.1个百分点。2022年，稀土出口量4.9万吨, 比上年下降0.4%；出口额10.6亿美元，比上年增长62.8%，增幅比出口量增幅高63.2个百分点，首次实现量减额增的态势。
“2022年国内市场铝、锌、电池级碳酸锂年均价格上涨，尤其是电池级碳酸锂年均价格成倍上涨，但铜、铅、工业硅年均价格下降。”陈学森表示，2022年规上有色金属工业企业实现营业收入79971.9亿元，比上年增长10.5%；实现利润总额3315亿元,比上年下降8%，为历史第二高值。
谈及2023有色金属工业运行走势，陈学森表示，国家出台的扩大内需、稳定房地产等一系列稳增长政策在2023年将会逐步显效，支撑有色金属工业平稳运行。
陈学森说，一是光伏、风电等可再生能源的发展进一步拉动铝、工业硅、稀土等有色金属需求。二是电动汽车、新能源电池及储能设备等产业的快速发展，不断提高铜、铝、镍、钴、锂等金属的应用。三是2023年，建筑、家电等行业对铝材的需求，尤其是对建筑铝型材需求的收缩将有所改观，加上以新能源汽车、光伏为代表的新兴领域对铝材需求的增长，我国铝材需求规模有望回稳。
“2023年，我们预计有色金属工业生产总体仍会保持平稳运行；有色金属行业固定资产投资有望保持较快增长，增幅保持在5%至10%之间；有色金属产品进出口保持增长，铜铝等矿山原料进口有望保持稳定或略有增加；有色金属价格或呈稳中有降趋势；规上有色金属工业企业全年实现利润在3000亿元左右。”陈学森说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家能源局答人民网记者问：加大电力辅助服务市场建设力度
- 人民网北京2月13日电（王绍绍）13日，国家能源局在京召开例行新闻发布会，国家能源局市场监管司副司长赵学顺就电力辅助服务市场建设等问题回答了人民网记者提问，回应了电力辅助服务市场建设的考虑，并分享了未来电力市场体系建设的规划工作。他表示，新能源大规模发展是电力系统低碳转型的基本路径，煤电转型发展是电力系统消纳新能源的重要支撑。…
相关新闻
- 评论
- 关注