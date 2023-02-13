人民网北京2月13日电 （记者杜燕飞）“2022年我国有色金属工业运行呈现出平稳向好态势。有色金属工业生产稳中有升，固定资产投资实现两位数增幅，铜铝矿山原料进口及铝材出口创历史新高，主要有色金属价格基本运行在合理区间，规上有色金属企业实现利润3315亿元。”近日，中国有色金属工业协会党委常委、副会长陈学森在2022年有色金属工业运行情况新闻发布会上表示，2023年有色金属工业生产总体仍会保持平稳运行。

陈学森介绍，有色金属产量方面，初步统计，2022年，我国十种常用有色金属产量为6774.3万吨，比上年增长4.3%；六种精矿金属量670.2万吨，比上年增长1%；氧化铝产量8186.2万吨，比上年增长5.6%；铜材产量2286.5万吨，比上年增长5.7%；铝材产量6221.6万吨，比上年下降1.4%；工业硅产量约为335万吨，同比增长24%左右。2022年，规上有色金属企业工业增加值比上年增长5.2%，增幅比全国工业增加值增幅高出1.4个百分点。

“2022年我国六种精矿产量达到670万吨，同比增长1.03%，连续3年保持增长。这表明国内战略性矿产的勘探开发和增储上产成效逐步显现。”陈学森说，目前自然资源部已开始第二轮找矿突破行动。就有色金属矿产资源来说，主要是突出新能源矿产、战略性矿产、新技术及新材料矿产、危机矿产、对外依存度高的大宗矿产等为新一轮找矿突破重点，合理布局优势矿产资源勘查与开发、储备与保护。

固定资产投资方面，陈学森表示，2022年，有色金属工业完成固定资产投资比上年增长14.5%，增速比上年增速加快10.4个百分点，比全国固定资产投资增速高出9.4个百分点。2022年，民间完成有色金属固定资产投资比上年增长16.9%，增速比上年扩大5.7个百分点，比有色金属工业固定资产总投资增速高2.4个百分点。

进出口方面，根据海关数据统计，2022年，有色金属进出口贸易总额（含黄金）3273.3亿美元，同比增长20.2%。2022年，我国未锻轧铝及铝材出口量660.4万吨，比上年增长17.6%；出口额260.0亿美元，比上年增长33.7%，增幅比出口量增幅高16.1个百分点。2022年，稀土出口量4.9万吨, 比上年下降0.4%；出口额10.6亿美元，比上年增长62.8%，增幅比出口量增幅高63.2个百分点，首次实现量减额增的态势。

“2022年国内市场铝、锌、电池级碳酸锂年均价格上涨，尤其是电池级碳酸锂年均价格成倍上涨，但铜、铅、工业硅年均价格下降。”陈学森表示，2022年规上有色金属工业企业实现营业收入79971.9亿元，比上年增长10.5%；实现利润总额3315亿元,比上年下降8%，为历史第二高值。

谈及2023有色金属工业运行走势，陈学森表示，国家出台的扩大内需、稳定房地产等一系列稳增长政策在2023年将会逐步显效，支撑有色金属工业平稳运行。

陈学森说，一是光伏、风电等可再生能源的发展进一步拉动铝、工业硅、稀土等有色金属需求。二是电动汽车、新能源电池及储能设备等产业的快速发展，不断提高铜、铝、镍、钴、锂等金属的应用。三是2023年，建筑、家电等行业对铝材的需求，尤其是对建筑铝型材需求的收缩将有所改观，加上以新能源汽车、光伏为代表的新兴领域对铝材需求的增长，我国铝材需求规模有望回稳。

“2023年，我们预计有色金属工业生产总体仍会保持平稳运行；有色金属行业固定资产投资有望保持较快增长，增幅保持在5%至10%之间；有色金属产品进出口保持增长，铜铝等矿山原料进口有望保持稳定或略有增加；有色金属价格或呈稳中有降趋势；规上有色金属工业企业全年实现利润在3000亿元左右。”陈学森说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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