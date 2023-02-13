人民网北京2月13日电（王绍绍）13日，国家能源局在京召开例行新闻发布会，国家能源局市场监管司副司长赵学顺就电力辅助服务市场建设等问题回答了人民网记者提问，回应了电力辅助服务市场建设的考虑，并分享了未来电力市场体系建设的规划工作。他表示，新能源大规模发展是电力系统低碳转型的基本路径，煤电转型发展是电力系统消纳新能源的重要支撑。其中，起到关键作用的就是电力辅助服务市场机制。

发布会现场。图片来源：国家能源局

“去年年底，我国电力辅助服务实现了6大区域、33个省区电网的全覆盖，统一的辅助服务规则体系基本形成。”赵学顺介绍，2022年，通过辅助服务市场化机制，全国共挖掘全系统调节能力超过9000万千瓦，年均促进清洁能源增发电量超过1000亿千瓦时；煤电企业因为辅助服务获得补偿收益约320亿元，有效激发了煤电企业灵活性改造的积极性，推动了煤电由常规主力电源向基础保障性和系统调节性电源并重转型。

赵学顺介绍，去年年初，国家发展改革委、国家能源局印发了《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，国家能源局于今年1月印发了《2023年能源监管工作要点》，这里面明确了7个方面的重点工作，而排在第一位的就是要“强化电力市场体系建设”。其中包括三个方面的任务：一是加快推进全国统一电力市场体系建设，二是进一步发挥电力市场机制作用，三是深化电力市场秩序监管。

赵学顺表示，国家能源局将按照“以需求为导向、以转型为目标、以市场为抓手”的原则，针对电力辅助服务市场重点开展以下三个方面工作。

一是进一步加大电力辅助服务市场建设力度。会同相关部门制定辅助服务价格办法，建立市场化的价格形成机制。修订完善有关市场交易细则，推动调频、备用等辅助服务品种市场化，以市场竞争方式降低系统整体调节成本。同时，结合深化燃煤发电上网电价市场化改革等有关要求，指导各地科学界定辅助服务需求的原则和具体标准，引导用户侧合理分摊辅助服务费用，共同承担系统调节成本，更好保障能源电力安全供应和清洁低碳转型。

二是进一步拓展辅助服务覆盖广度。加快引导电储能、工商业负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等新业态参与系统的调节，发挥现有试点的示范效应，推动电力系统由“源随荷动”向“源网荷储互动”升级。建立健全跨省跨区辅助服务市场机制，充分优化各区域省间错峰互济空间和资源共享能力，有效促进区域能源协调发展。

三是进一步挖掘辅助服务功能深度。根据新型电力系统的运行特点，指导各地因地制宜地研究设立转动惯量、爬坡、调相等辅助服务新品种，切实提升电力系统可靠性和电能质量，更好地保障电力安全供应。鼓励供水、供气、供热等公共服务行业的用户负荷参与，形成多能协同优化的整体格局，不断提高我国能源的整体利用效率。

关于加快推进全国统一电力市场体系建设方面，赵学顺强调，一是要落实关于构建全国统一大市场和深入推进能源革命的决策部署，研究全国统一电力市场发展规划。二是要强化电力市场基础制度规则的统一，规范电力市场方案规则制定的程序。三是要加强区域电力市场设置方案研究。明确区域电力市场组织架构，研究建立区域电力市场建设方案工作规范指引及跟踪推进机制。四是要深化完善南方区域电力市场机制，加快推进长三角、京津冀等区域电力市场建设，充分发挥电力市场在促进资源优化互济及应急状态下余缺调节的平衡作用。

(责编：孙红丽、吕骞)

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