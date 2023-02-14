开年首月信贷增长实现“开门红”
释放经济加快复苏信号（锐财经）
王 琪作（新华社发）
中国人民银行日前发布的数据显示，2023年1月份，中国人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元，创单月最高纪录。分析人士认为，信贷支持实体经济力度的不断提升，将推动经济运行整体好转。
人民币贷款增量创纪录
中国人民银行数据显示，1月份，社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.93万亿元，同比多增7308亿元。北京大学国民经济研究中心主任苏剑对本报记者表示，1月份社融表现高于市场预期，其中人民币贷款是该月社融规模的重要支撑。
看信贷结构，1月份住户贷款增加2572亿元，其中短期贷款增加341亿元、中长期贷款增加2231亿元；企（事）业单位贷款增加4.68万亿元，其中短期贷款增加1.51万亿元、中长期贷款增加3.5万亿元、票据融资减少4127亿元；非银行业金融机构贷款减少585亿元。
中信证券分析人士认为，考虑到春节较早、高基数等因素，今年1月份信贷表现“含金量”较高。从结构来看，企业中长期贷款是信贷增长的主力，1月新增企业中长期贷款同比多增1.4万亿元，同时票据融资同比多减5915亿元。这表明1月份信贷更多用于固定资产投资，在促进经济增长方面的效果较好。
苏剑分析，随着疫情影响趋于减弱，市场预期显著改善，加上政策性开发性金融工具、专项债结存限额、设备更新改造专项贷款、农业农村基建投资、保交楼专项资金等稳增长政策工具落地生效，提升了信贷支持力度，企业信贷规模增加，推动2023年信贷实现“开门红”。
资金流动性持续充裕
从货币供应情况看，1月末，广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%，创2016年4月以来的新高。狭义货币（M1）余额65.52万亿元，同比增长6.7%。
苏剑分析，在政策性开发性金融工具配套融资加快投放等政策支持下，信贷规模大幅增长，支撑M2同比增速走高。此外，人民币汇率保持稳定、春节前企业结汇需求显著增加，也对M2同比增速产生积极作用。
看M2与M1增速差，1月末，M2与M1的同比增速差为5.9%，二者增速“剪刀差”较上月末下降2.2个百分点。苏剑认为，这表明1月末货币存款活期化明显提升，企业投资活力正在较快恢复，其背后是市场预期的回暖。
看社融规模与M2增速差，1月末，社融规模与M2的同比增速差为-3.2%，较上月末扩大1个百分点。“自2022年4月以来，社融扩张速度持续低于货币扩张速度，且增速差在持续扩大，表示资金流动性持续充裕。”苏剑说。
中金公司分析人士认为，1月信贷投放体现了较强的稳增长力度，但市场化主体的实质信贷需求复苏进度仍有待观察，预计年内有望出现实质拐点。苏剑认为，目前经济仍在恢复发展中，下一步应推动信贷需求和货币供应更好对接，防止出现金融市场资金空转现象。
信贷投放适度靠前发力
今年以来，在信贷“靠前发力”的政策导向下，金融对国内需求和供给体系的支持不断加大。
近日，中国人民银行、银保监会举行信贷工作座谈会，要求各主要银行合理把握信贷投放节奏，适度靠前发力，进一步优化信贷结构，精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节；及时跟进政策性开发性金融工具配套融资，延续发挥好设备更新改造专项再贷款和财政贴息政策合力，力争形成更多实物工作量。
实体经济是下一步信贷投放的重点领域。会议明确，中国人民银行、银保监会和各主要银行将保持对实体经济的信贷支持力度，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转。
2023年，信贷投放可能出现哪些变化？苏剑预计，信贷将呈现规模稳步提升、结构逐渐完善的趋势。“目前宏观经济环境有利于信贷规模扩张，疫情防控政策优化推动了市场预期趋稳，将为信贷扩张提供支撑。货币供应方面，稳健的货币政策将保持流动性合理充裕，助力国民经济恢复发展。”苏剑说。
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