本报记者 孔德晨

近日，四川省宜宾市宜宾港集装箱码头上卡车往来穿梭，泊位停靠着正在装卸货物的货轮，现场一片忙碌。

严易程摄（人民视觉）

江西省丰城市持续推动外资外贸企业稳运行、扩规模，加大企业培训力度，上门帮扶指导，推动企业拓展贸易渠道，促进外贸保稳提质。图为丰城市江西华伍制动器股份有限公司的员工在生产车间赶制销往欧洲市场的制动器产品。

周 亮摄（人民视觉）

新春伊始，安徽芜湖海关迅速启动“关助2023”专项行动，深入外贸企业开展全程通关服务和指导，助力芜湖外贸企业铆足干劲抓生产、抢进度，奋力夺取出口“开门红”。图为日前，芜湖海关关员在辖区内的奇瑞控股集团开展全程通关服务和指导。

肖本祥摄（人民视觉）

今年以来，重庆市商务委外贸管理处蒋玫霞上班期间接到的电话少了。“以前每天都要接到企业电话询问外贸备案，现在不需要了。”蒋玫霞说。

去年12月30日起，国家正式取消外贸经营者备案登记的规定。企业想从事外贸业务，自动获得外贸经营权，再不用到商务部门进行备案登记了。

这项改革将带来哪些利好？未来，企业和主管部门应该如何应对？

一项重要的制度创新

——取消备案登记，有利于进一步优化营商环境，释放外贸增长潜力，推进高水平对外开放

外贸经营备案登记是什么？为啥要备案登记？

记者了解到，外贸经营者备案登记制度在2004年确立，根据该制度，新进入或者准备进入外贸领域的企业需经过备案登记才能从事外贸业务。

“外贸经营权是国家赋予外贸经营者的一项基本权利。2004年以前，想要从事外贸业务的企业是需要国家审批的。”上海社科院国家高端智库资深专家杨建文说，“中国加入WTO后，逐步履行承诺，与国际规则接轨。相关审批逐渐放开，建立了外贸经营者备案登记制度。”

为优化营商环境，2019年10月，十三届全国人大常委会第十四次会议通过决定，授权国务院在自贸试验区暂时调整适用对外贸易法第九条，取消对外贸易经营者备案登记，试点三年。

试点在自贸试验区稳步推进，受到企业欢迎。国务院提出，上述改革试点实施以来，对外贸易经营者相关手续办理流程得以精简，便利度显著提升，受到市场主体广泛认可；有关政府部门着重加强监管，在管理上未发现风险隐患。改革举措经实践证明可行，具备了在全国范围内复制推广的条件。因此，建议修改对外贸易法。“通过对三年试点实践经验进行全面总结评估，我们认为在全国范围取消对外贸易经营者备案登记的条件和时机已经成熟。”商务部新闻发言人束珏婷在1月初这样解释说。

2022年12月30日，十三届全国人大常委会第三十八次会议经表决，通过了关于修改对外贸易法的决定，删去《中华人民共和国对外贸易法》第九条关于对外贸易经营者备案登记的规定。

2022年12月30日起，各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记。对于申请进出口环节许可证、技术进出口合同登记证书、配额、国营贸易资格等相关证件和资格的市场主体，有关部门不再要求其提供对外贸易经营者备案登记材料。

商务部有关负责人表示，这是外贸经营管理领域重大改革举措，是中国政府坚定推进贸易自由化便利化的重要制度创新，将有利于进一步优化营商环境，释放外贸增长潜力，推进贸易高质量发展和高水平对外开放。

更好服务市场主体

——节省企业的时间和成本，激励更多民营企业走出国门，开拓国内国际两个市场

取消这项备案登记，将对企业形成实实在在的利好。

上海财经大学中国自贸区协同创新中心首席专家孙元欣介绍，以往企业需通过备案登记，获得外贸业务资质，而办理备案登记需前往多个部门，耗时4-5天时间。

具体来看，对外贸易经营者备案登记需要先在商务部相关网站注册申请，线上填写材料，携带相关材料至线下审核后，领取备案登记。有了这一备案登记表的纸质版原件，才能办理下一环节的海关注册。

“取消备案登记，意味着企业可以自动获得外贸经营权。”孙元欣说，“这不仅能够节省企业的时间和成本，提高办事效率，更重要的是将激励更多民营企业走出国门，开拓国内国际两个市场。”

根据国家市场监督管理总局发布的数据，目前，中国市场主体数量从2018年的1.1亿户快速增长到2022年底的1.69亿户，企业和个体工商户分别历史性地跃上5000万户和1亿户的大台阶。“民营企业在我国外贸交易中发挥着主力军作用。”浙江大学经济学院副教授徐恺认为，取消对外贸易经营者备案登记，给广大经营者吃下了“定心丸”，之后对外贸易不再是一个特殊的经营项目，而是日常业务的一部分。

“取消外贸经营者登记，主要目的就是服务企业主体。这对于刚进入或未来想开展外贸业务的中小型公司意义较大，增强了市场透明度，进一步提升信息化程度。”商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平说。

采访中，多位专家谈到，免去办理对外贸易经营者备案登记手续是国际通行做法，符合中国积极主动的开放战略，也是中国从贸易大国走向贸易强国的需要。

今年，服务外贸企业主体将有更多实招。

商务部对外贸易司司长李兴乾介绍，今年将优化出台新的贸易政策，助力企业降本增效、解决问题，持续提高外贸综合竞争力：

——强化贸易促进。密切供应商和采购商对接，稳住出口贸易。全面恢复举办广交会等一系列国内出口展会线下展。同时，全力支持外贸企业参加境外各类专业展，从而创造更多贸易机会。

——合理扩大进口。密切同贸易伙伴的合作关系，发挥中国超大规模市场优势，扩大各国优质产品进口，从而稳定全球贸易供应链。

——深化贸易创新。促进跨境电商、海外仓等新业态持续、快速、健康发展。此外，还将稳定外贸产业基础，持续优化外贸产业结构，在做强一般贸易的同时，支持加工贸易向中西部、东北地区梯度转移，升级发展。

继续提升外贸便利度

——商务部将指导各地方商务主管部门做好取消备案登记后的工作衔接

据海关统计，2022年，中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，首次突破了40万亿元人民币关口，比2021年增长7.7%。

“我国外贸发展领域中的结构性亮点突出，国际市场的‘朋友圈’也越来越大。”张建平说，“取消对外贸易经营者备案登记，是我国制度型开放的内生要求和必然结果。今后，继续在稳外贸稳外资方面下工夫，提升外贸便利度，将为我国外贸发展创造更加良好的制度环境。”张建平说。

但也需注意，对外贸易经营者备案登记取消后，企业如果从事进出口业务，目前仍需办理海关登记，在海关进行留底和备案，以获取报关权限。此外，企业还需在外汇管理局进行企业名录备案。

取消备案登记后，企业该怎么做？

多位专家建议，企业应该抓好机遇，主动适应国外市场，通过加强创新抢占市场。

中国贸促会研究院副院长赵萍认为，外贸企业应探索“链式发展”，通过延长产业链、联接供应链、提升价值链、整合利益链、应用技术链、培育生态链，降本提效，提升竞争力。“企业特别要充分利用现代信息技术，加快线上线下融合，促进产销衔接、供需匹配，提升供应链的数字化、网络化、智能化水平，整合国内国际两个市场、两种资源。”赵萍说。

取消备案登记以后，主管部门对外贸企业的监管由过去的市场准入为主逐步转向服务和引导。

放宽准入限制以后，监管工作如何落到实处？海关的信息从哪里来？海关办理外贸企业进出口货物的报关验放手续依据什么信息？孙元欣说：“主管部门与海关等有关部门工作上的协调衔接和信息共享问题要研究解决好，不应简单一‘删’了之。”

业内人士建议，取消备案登记后，主管部门不仅要主动沉到基层一线，更多摸底和了解企业情况，还要加大与海关、贸促会等单位的协同联动，以获取更多信息。“具体来看，可以通过举行各类外贸企业交流会、对接会等方式，邀请更多有兴趣的企业来座谈，从而了解情况。这种方式更适合大中型企业。”张建平说，“也可依托区县，让各区县商务委了解本区外贸企业新增情况，最后汇总归类。这种方式，更适合获取小型企业。”

束珏婷表示，商务部将继续加强部门协作和信息共享，及时掌握外贸企业生产经营情况，强化外贸形势分析，完善外贸政策措施，不断提升贸易便利化水平，推动外贸高质量发展。

(责编：胡永秋、白宇)

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