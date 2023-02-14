广州港南沙港区四期全自动化码头——
码头智慧化 安全又高效
无人驾驶智能导引车在南沙港区四期全自动化码头自由穿梭。
下午4时左右，随着汽笛声响，一艘满载集装箱的货船，慢慢停靠在广州港南沙港区四期全自动化码头，岸桥司机林嘉炜负责该船的集装箱装卸。跟传统的岸桥司机需要爬几十米高作业不同，林嘉炜是在距离船舶停靠处几百米远的远控室内工作。
2022年7月28日，广州港南沙港区四期全自动化码头正式投入运行，这是全球首个江海铁多式联运全自动化码头，也是粤港澳大湾区首个全新建造的自动化码头。
在自动化码头运行调试半年后，记者来到这里，看看“智慧”码头是如何运作的。
走进远控室，林嘉炜正仔细察看面前的6台显示屏，手上操作着3块操作板。“自动化码头可节省人力约七成，安全性也大大提升。”林嘉炜说。
一个岸桥配有26个摄像头，其中6个是球机，能实现对现场情况的全方位监控。林嘉炜介绍，自动化控制能避免不少人工的疏漏，防抖功能让抓取更加稳定，设定安全高度能避免集装箱碰撞。
南沙港区四期全自动化码头建有4个10万吨级海轮泊位及配套集装箱驳船泊位。码头集北斗导航、5G通信、人工智能、无人驾驶等前沿技术于一体，创造了60多项专利，其中发明专利31项。
作为整个码头的“超级大脑”，指挥南沙港区四期全自动化码头运作的信息系统，可为集装箱装卸、堆存、转运、进出闸口等多种作业场景调度最优资源、规划最优路径。
林嘉炜操作岸桥，按照信息系统自动发布的指令精准地抓取船上的集装箱，自动放置在北斗导航无人驾驶智能导引车（IGV）上，IGV通过智能算法，自动规划路径，将集装箱运往指定位置后，轨道吊自动对位，自动抓取集装箱后放到目标位置，整个过程行云流水，作业区内却“空无一人”。
“一般只有在巡检时，会有人进入作业区，信息系统自动调整路线，让IGV与路线错开。”工程技术部副经理李树沛介绍，过去多数自动化码头采用磁钉导航，对场地要求较高。一些传统集装箱码头选用磁钉方案的话，需要把地面全部重新翻铺一遍，工程量巨大，建设成本和维护成本高。
南沙港区四期的智慧码头利用北斗、激光和视觉导航定位技术，让IGV行驶无需借助磁钉，即可在码头堆场间自由穿梭，精准抵达每一个箱位，堪称码头“搬运工”。
李树沛说，有了这套信息系统，码头的机械、车辆都很“听话”，即使在车辆、机械全负荷情况下，也不会因为车流量增大而发生拥堵，“目前，智慧码头效率已达到传统码头水平，未来通过生产操作系统迭代，作业效率会更高。”
《 人民日报 》（ 2023年02月14日 07 版）
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