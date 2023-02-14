本报记者 颜 珂

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地处闽西南山区的福建省上杭县是著名的革命老区、原中央苏区。

近年来，当地摆脱资源依赖，不断推动产业集群化、链条化发展，并顺势发展新材料产业，实现产业转型升级，从山区贫困县成为全国百强县。在谋划产业布局、服务经济发展的过程中，上杭持续发力，走出了一条有特色的老区苏区振兴发展之路。

前不久，“2022年全国综合竞争力百强县（市）”榜单公布，福建省龙岩市上杭县位列第九十六位，成为全国97个原中央苏区县中唯一入选县。

老区苏区，多是欠发达山区。地处闽西南山区的上杭县，是著名的革命老区、原中央苏区，上世纪90年代还是国家级贫困县。从山区贫困县到全国百强县，上杭为什么能？

发挥优势，促进产业集群化、链条化

上杭多山，蛟洋工业区就在大山怀抱里。因铁路运输便利，园区早年引来紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）旗下的20万吨铜冶炼项目，打下了县里的工业基础。可上杭人并不满足：能不能将铜冶炼的副产品硫酸“变废为宝”？

华祥斌从中看到了机会。园区产硫酸，周边有萤石矿，他顺势而为做起了氢氟酸，此后又继续向下游迈进——围绕含氟材料，从基础化工领域进军电子级化学品领域。

如今，由华祥斌任董事长的福建德尔科技有限公司，已是国内品类最齐全的含氟电子制造企业。“当前市场供不应求，我们正忙着扩大产能。”华祥斌说。

华祥斌的“跨界”轨迹，勾勒出蛟洋工业区产业集群的发展逻辑：金铜板块从最初的铜冶炼向精深加工延伸；为“吃干榨净”副产品硫酸引入磷、氟等化工产业，此后又立足磷、氟材料，切入新能源材料和半导体材料领域。

“园区内，企业上下游关系紧密，集聚效应明显。2022年，园区实现产值483亿元，税收13亿元。”上杭县蛟洋工业区管委会主任郭东亮介绍：“新项目产能还在加速释放，2025年产值将超过800亿元。”

发挥比较优势，不断推动产业集群化、链条化发展——蛟洋工业区的成长轨迹折射出上杭县的产业发展路径。上杭县委书记王波说：县里发展底子薄，不能搞“四面出击”，而应该立足资源禀赋、产业基础选好“赛道”，集中力量培育产业集群。

在上杭，有招商任务的干部人手一册“招商图谱”。图谱围绕全县金铜、新材料、建筑三大主导产业绘制产业链示意图，每个产业“现在有什么、下游能做什么、未来能发展什么”一目了然。

这种产业链条化、集群化的发展思路推动上杭开启“加速跑”：2022年地区生产总值首次突破500亿元，财政总收入首次突破50亿元，不仅连续7年入选福建省“县域经济实力十强县”，还首次跻身“2022年全国综合竞争力百强县（市）”。

持续创新，培育发展新动能

高过人头的金矿石标本，立在紫金矿业紫金山矿区的一处平台上。红褐色的大石头重达27吨，可其中的黄金含量也就5.4克。“紫金山金矿石的含金量绝大多数在每吨1克以下。”紫金矿业党委宣传部部长邱志华在一旁介绍。

上世纪90年代紫金山金铜矿的开发，是上杭发展的重要节点。可外人眼中上杭人坐拥的“金山”，彼时却因品位太低、资源量不大，被业内视同没有开采价值的“废矿”——根据当时的技术条件，平均每吨矿石中要含5克黄金才有开采价值。紫金矿业靠着持续创新，使紫金山可开发资源从5.45吨增长到318吨，实现年产黄金18吨。如今的紫金矿业，已成为具有系统性自主技术研发和工程设计及实施能力的跨国矿业企业。

依托资源而不依赖资源，立足优势而不满足于优势，上杭在创新发展中不断推动产业转型升级，培育发展新动能。

2017年，作为全县支柱产业的金铜产业势头依然良好，上杭县委、县政府却开始主动谋求产业转型。“摆脱资源依赖，走上创新驱动发展之路才是根本出路。”王波告诉记者，依托资源禀赋、产业基础，上杭前瞻性布局发展以锂电池材料、半导体材料为主要方向的新材料产业。不过短短数年，新材料产业从无到有，去年已实现产值243亿元，过去3年年均增长超过50%，成为上杭高质量发展的新引擎。

湿电子化学行业，在半导体生产的刻蚀和清洗方面非常关键。然而，高端湿电子化学品的国产化率不足10%。位于上杭县的福建天甫电子材料有限公司生产湿电子化学品，公司副总经理刘奕丰说：“企业布局上杭，最大的原因是看中了这里的配套，原料需求在方圆百公里内都能满足。”

眼下，在上杭新材料科创谷，锂电池材料产业也正拔节生长。“一期年产5万吨磷酸铁锂的锂电池正极材料项目投产不久，年产5吉瓦时的磷酸铁锂储能电芯项目马上就要动工。”科创谷筹建办副主任陈冬华说：“上杭已构建起较为完善的锂电池材料产业链，我们不担心好项目不来。”

积极谋划，营造更优营商环境

一期厂房交付比预计提前了3个月，二期用地手续办理之快也超过了预期……进驻上杭两年多，福建晶旭半导体科技有限公司董事长王孟源收获了不少惊喜。

这家从外省落户的半导体科技企业，多年深耕材料制造领域。“县领导每隔几天就会有电话关心，主动约着见面探讨问题。”王孟源感慨，论政策、比实力，上杭未必能及沿海发达地区，但在这里能切实感受干部干事创业的那股劲。

谋划产业布局，优化营商环境，服务经济发展，既要有干劲，还得敢用劲、会用劲。

看准了方向敢用劲——

2016年从氟化工领域进军锂电池材料，华祥斌起初心里也没底：“资金实力有限，市场前景似乎也并不明朗”。隶属于上杭县政府的闽西兴杭国有资产投资经营有限公司直接参与股权投资，让他吃下了“定心丸”。如今，这个年产6000吨的六氟磷酸锂项目势头正好，国有资本却悄然退出。“关键还是为了引导产业发展。”闽西兴杭国有资产投资经营有限公司副总经理林聪说。

瞄准了目标会用劲——

与国内一家知名化工企业商谈磷系阻燃剂项目，对方一度因原料问题担忧。“没想到上杭在同一个园区专门配套了一个产业项目，每年可产氯气3万吨。”福建新安科技有限责任公司副总经理揭少卫说：“这是把服务做到了企业的心坎上。”如今，一期年产9万吨的磷系阻燃剂项目进展不断加快，预计今年年中可投产。

有所为，也要有所不为——

紫金矿业位列世界500强，上杭县政府是其最大的单一股东。体量巨大的县属国企该怎么管？上杭县坚持“管大、放活、守底线”，既切实履行好大股东责任，又不干预公司的日常投资决策和生产运营。“紫金矿业能够取得这么快的发展，公司体制机制发挥了根本性作用，上杭县充分授权，董事会专业、高效，形成了市场化的管理机制。”邱志华说。

老区不老、风华正茂。王波说：“未来，我们将持续推进老区苏区振兴，为地区经济社会发展作出更大贡献。”

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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