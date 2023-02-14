1.6亿多户市场主体抢抓机遇展现生机活力
1.6亿多户市场主体是我国经济运行的“细胞”单元，是经济发展的力量载体。面对疫情等超预期因素对经济冲击，我国广大市场主体攻坚克难、顽强奋斗，释放出强大生机活力，折射出中国经济韧性、实力和潜力。
一元复始，万象更新。
经文化和旅游部数据中心测算，春节假期国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；据商务部监测，春节期间全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长6.8%；国家电影局统计数据显示，今年春节档我国电影票房达67.58亿元，位列影史春节档票房第二名……
消费数据是中国经济回暖的脉动。节后招工热潮更彰显中国经济复苏的强劲态势。
专机专列迎接、留岗红包、返岗补贴……华东、华南等地用工大省提前进行“抢人大战”，开启“宠员工”模式；中西部内陆腹地也不甘示弱，打出“乡情牌”“亲情牌”挽留人才。
“增加了这两条生产线之后，我觉得今年销售额和生产量比往年至少得增加30%以上”“今年我们还要再继续交付2万吨的碳纤维拉挤板的订单。现在正在开足马力抢生产，保证供应的稳定”“今年整个集团公司的订单1月份突破1万辆，同比增长160%多”……这些来自一线市场主体的声音，反映出市场主体的最新状态，展现出中国经济向上的生机与活力。
创新是引领发展的第一动力。各类市场主体积极识变应变求变，以改革创新之变激发创造发展之力，不断塑造发展新动能新优势。
“你们尽管想象，我们负责实现”，就在国产科幻电影《流浪地球2》所展示的“重工业美学”让春节档观众们大呼过瘾的时候，以中国航天科技、中核集团等为代表的“国家队”的豪迈宣示，彰显了中国企业对自主创新创造能力的底气与信心。
以实施国企改革三年行动为契机，国有企业向改革要活力、向创新要动力、向管理要竞争力，中央企业2022年研发投入经费超1万亿元，工业企业研发投入强度超过3%，重点企业研发投入强度超过5.6%。
创新成果检验改革成效。中国空间站、C919大飞机、白鹤滩水电站、港珠澳大桥……“大国重器”“超级工程”频频诞生。国有企业在壮大国家综合实力、促进经济社会发展、保障人民共同利益方面发挥了举足轻重的作用。
应变局，国有企业“顶梁压仓”；开新局，民营企业敢为人先。
2022年12月，北醒（北京）光子科技有限公司发布企业首款512线车规级激光雷达，并计划将于2023年实现量产交付。“512技术架构让激光雷达性能大幅提高而成本不会太高，产品将让车辆更安全更智能。”公司创始人李远说。
为满足发展需求，北醒于2022年下半年在北京投资建设面积近4000平方米的工程中心，打造北京地区产品研发、工艺开发、测试验证规模和能力完备的车载激光雷达工程中心。
如今，越来越多的企业将创新视作立身之本和高质量发展的最根本驱动力，企业的科技创新主体地位愈发突出。
国家知识产权局数据显示，截至2022年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达35.5万家，拥有有效发明专利232.4万件。世界知识产权组织最新报告显示，我国发明专利有效量已经位居世界第一，与未来产业培育发展密切相关的人工智能、量子科技等相关专利数量位居全球第一。
市场主体的生机活力，不仅有创新创造的内生动力，还有来自各方鼎力克难关、谋发展的强大推动力。
“没想到头一遭‘出海’就能拿下7600万元订单。”河北省平乡县新仕嘉玩具有限公司董事长张相勇激动地说，这份意外收获不仅让企业从疫情影响中恢复了元气，还增加了开拓海外市场的信心。
春节前夕，河北省平乡县组建了河北省今年首个经贸代表团，15家企业抱团“出海”，实现外贸出口和外资引进“双丰收”，不仅签订总额4.9亿元产品订单，还有一份总投资4500万美元的高端电动自行车项目框架协议。
在过去三年间，疫情影响叠加世纪变局，各类市场主体遇上了不少困难。党中央明确提出，要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。
保市场主体就是保社会生产力，稳住市场主体就能为稳住经济基本盘提供有力支撑。
在福建锦程高科实业有限公司的生产车间，大型机械引擎轰鸣、生产设备高速运转。“在建行优惠资金支持下，我们进行了技术改造。优化的生产线正开足马力，确保按时完成订单。”锦程高科副总经理郑智标介绍，在去年10月企业资金吃紧的关键时期，建行福建省分行提供了3000万元的“纾困贷”，帮助企业“轻装上阵”。
“坚持两个毫不动摇”，从中央部委到地方政府，从中央企业到金融部门，大家携手联动，持续推出一系列保市场主体和稳经济的举措：财税部门打出“组合拳”，出台新的组合式税费支持政策、将大规模增值税留抵退税扩围；金融部门不断加大对民营小微企业的信贷、债券融资支持；中央企业助力中小企业纾困解难，通过减租降费等措施向社会让利……
最近一个月里，各级地方政府又推出一批纾困帮扶、推动高质量发展的政策“礼包”：黑龙江省从推进在建项目复工复产、加快释放消费潜力等方面，推出20条具体举措；江苏省针对经济运行中的堵点卡点难点出台42条政策措施……外媒报道说，中国经济“所有开关拨向增长一侧，增长动力十足”。
习近平总书记深刻指出：“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。爬坡过坎，关键是提振信心。”面向未来，我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，1.6亿多户市场主体将不断释放强大的生机活力，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴做出新的更大贡献。
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