原标题：国企改革新措施频现 整合上市进入活跃期

当前，从中央到地方正加快谋划实施新一轮国企改革深化提升行动，整合、上市将进入活跃期。《经济参考报》记者注意到，今年以来，新能源、医疗、工程承包等领域整合提速加力，钢铁、粮食等领域混改上市动作频频。从各方面部署来看，今年将加大力度推进重组整合，积极稳妥推进混合所有制改革，推动更多符合条件的企业上市融资、增资扩股。

新一轮改革加快谋划

在国家电力投资集团有限公司，任期制和契约化管理对象不仅包括各级经理层成员，还将董事长、专职党委副书记、纪委书记纳入参照实施范围。递延支付、任期激励、登高奖励、刚性退出、薪酬索回等一整套的“组合拳”形成科学奖惩体系，全面激发经理层的价值创造活力。

国企改革三年行动启动以来，各部门、各地区、各国有企业推动各项举措精准落地，完成了主要目标任务。1.3万户中央企业子企业和2.5万户地方各级国有企业子企业建立了董事会；经理层成员任期制和契约化管理在各级国有企业全面推开，覆盖全国超8万户企业共22万人；央企涉及国家安全、国民经济命脉和国计民生领域营业收入占总体比重超过70%……

改革无止境。国务院国资委提出，要巩固深化国企改革三年行动成果，以提高核心竞争力和增强核心功能为动能，谋划推进新一轮国企改革深化提升行动。

一批改革重点被圈定。例如，加强经理层成员任期制和契约化管理的精准考核和刚性兑现。更大力度推动管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度落实落细。健全规范有序的收入分配机制，推动中长期激励扩面提质。

多地近日也密集部署新一轮国资国企改革。山东提出，将重点出台省属企业董事会授权管理办法，深化省属国有企业监事会改革，推动建立三项制度改革效能评估体系，有序实施中长期激励。上海将分层分类建设世界一流企业，深化区域性综改试验及“双百”“科改示范”专项改革。

重组整合酝酿“新动作”

新一轮国企改革中，国资布局的优化调整依然是重头戏。

13家中央企业新能源智慧运维服务合作项目集中签约、国家电网将国能生物正式划转国家电投、中国电建旗下的医疗机构加入通用技术集团……今年以来，作为重要抓手的专业化整合按下“加速键”。

“近期专业化整合业务具有非常明显的产业特点，向战略性新兴产业、国计民生重要产业布局。”清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎说。

更多“新动作”正在酝酿。据了解，今后一个时期，国资央企将积极推动检验检测、医疗健康、装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合，避免重复投资和同质化竞争。

中国宝武2023年计划推进钢铁板块的专业化整合和对外联合重组，涵盖硅钢、钢管、重轨、厚板等领域。南方电网公司也提出，2023年将统筹加强布局结构优化调整，优东提西、强地带县，着力解决发展不平衡问题。深入推进数字化、供应链、工业物业、产业金融等专业化整合。

除了央企之间，央企与地方国企、地方国企之间的重组整合也有不少新谋划、新突破。

今年的地方国资委负责人会议释放出清晰的信号——围绕地方重点产业实施战略性重组，加快形成央地国企联系紧密、协同顺畅、资源共享、优势互补的发展格局。

2月9日，重组整合而来的郑州国有资本投资运营集团有限公司、郑州粮食集团有限公司揭牌。此前，郑州城市发展集团有限公司、郑州公用事业投资发展集团有限公司也重新组建挂牌。

根据计划，上海市国资委今年也将改组或组建上海交易集团、上海人才集团等一批新的企业集团，稳步推进金控公司申设等工作。山东省国资委将研究深化省属企业专业化重组整合意见，整合设立产业发展基金，进一步推动国有资本向“十强”产业、优势企业、企业主业集中。

混改上市提速加力

新的一年，混改上市也迎来新进展。日前，中粮福临门股份有限公司引入战略投资者签约仪式在北京举行，共募集资金约210亿元，成为今年央企“引战”首单落地案例。

根据部署，2023年，国资委将积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。

今后三年，中国宝武将大力引入战略投资，推进子公司的混合所有制改革。到“十四五”末，力争集团内有20家上市公司，形成资本市场强大的“宝武系”。南方电网公司将着力打造一批单项冠军企业、一批专精特新企业、一批上市龙头企业和一批改革样板企业。

对于地方国资国企而言，混改上市也将成为2023年的重要任务之一。上海市国资委将实施新一轮上市公司高质量发展行动，推动一批符合国家战略、市场认可度高的国有控股或国有参股企业上市。稳妥推进混合所有制改革，支持企业适时引入高度匹配、高认同感、高协同性的战略投资者。

北京市国资委将研究制定鼓励企业上市的政策措施，着力推动专精特新企业在北交所上市，支持符合条件的上市公司分拆上市，推动优质资产注入。

华鑫证券研报指出，新一轮国企改革蓄势待发，红利可期。提高上市公司的市场认同和价值实现将是国企改革的一项重要任务，可从ESG（环境、社会和公司治理）、经营优化、战略转型、稳定分红四条线索去筛选兼具高价值创造能力与高市场认可度的国有企业。 （记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)

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