原标题：2022年我国充电桩数量同比增长近100%

新华社北京2月13日电（记者戴小河）2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台。

这是国家能源局新闻发言人梁昌新13日介绍的。充电基础设施是促进新能源汽车产业发展的重要保障，对促进我国交通领域清洁低碳转型具有重要意义。近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、分布最广的充电基础设施网络。

梁昌新说，我国充电市场呈现出多元化发展态势，目前各类充电桩运营企业3000余家。电动汽车充电量持续增长，2022年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长85%以上。

他表示，行业的技术与标准体系正逐步成熟。国家能源局组建能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会，建立具有中国自主知识产权的充电基础设施标准体系，累计发布国家标准31项、行业标准26项，我国直流充电标准与欧、美、日并列世界四大充电标准方案。

“目前仍存在公共充电设施布局不合理、部分居民小区建桩难充电难、充电市场运行不规范、设施维护不到位等问题。”梁昌新说，下一步国家能源局将会同有关部门继续加强充电基础设施产业发展的顶层设计和政策协同，持续优化充电网络规划布局，着力破解充电难题，优化完善政府监管平台体系，提升充电行业发展质量和建设运营标准，服务新能源汽车产业发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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