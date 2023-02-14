从“礼物”到“生活”——鲜花里的“浪漫经济”
取花、打包、装箱……蔡付坤是云南顺丰速运有限公司的一名鲜花寄递员，近期，他每天都忙到凌晨，确保鲜花能发送出去。2月1日以来，云南顺丰速运有限公司鲜花日承运量超过11万票。
近期，鲜花市场火热。1月24日至2月8日，昆明国际花拍中心交易量达5642万枝，同比上涨近40%。
“过去鲜花是礼物，现在鲜花是生活”
在北京二十四网络科技有限公司旗下的花店，摆放着五颜六色的鲜花，店员忙着打包花束。“这些是‘云花’产品。”负责人陈林说，公司过去以销售进口花为主，到云南考察后，便把“云花”作为稳定的货源。花店近期每天的销售额在5万元至10万元，已经高于疫情前同期的销售额。
鲜花销售增长的背后是鲜花供给越来越充足，以及老百姓消费能力的提升和对浪漫生活的追求。从业30多年的杨玉勇说，以前花店非常少，鲜花价格很高，买花是一种“奢侈”，而现在买花已经成为很多人的日常消费了。
“以前都是过生日时会收到鲜花或者买花送人，现在很多平台都有鲜花，品种多，价格也便宜，有时候买菜的时候就顺手买上一把，现在家里一年四季鲜花不断。”北京的宋女士说，“过去鲜花是礼物，现在鲜花是生活。”
云南省农科院花卉研究所所长李绅崇说，随着以云南为代表的鲜花产区发展，鲜花供给数量和品质都得到提升，消费场景在发生变化。
“家庭用花已成鲜花消费的趋势。”中国花卉协会零售业分会副会长飞雪梅表示，随着“浪漫经济”的发展，消费者对优质鲜花需求量逐年上升，对花型、花香、花色等需求更加具体，“新奇特”的鲜花产品受到欢迎。
“浪漫搬运工”助力鲜花新鲜抵达
云南昆明斗南花卉市场近期日均批发量近3000万枝。这些鲜花如何快速到达消费者手中？
“我们用时间换品质。”云南顺丰速运有限公司鲜花运输保障负责人杨景磊说，鲜花运输对温度和时效有着较高要求，过去物流体系不完善，鲜花损耗很大。为提升鲜花寄递的服务保障能力，公司成立鲜花运输保障组，投入全货机、冷链车，打造“航空+高铁+冷链”的运输模式，鲜花从花田到客户手中最快24小时内就能送达。
“品质不受损，浪漫不打折。”来自昆明市的“花二代”韩天星跟随母亲在鲜花行业打拼了近30年，他说，正是因为冷链和航空物流的便捷，才保障了每天上千件鲜花准时送达。
“采后处理对鲜花品质也很重要。”飞雪梅说，经过探索，云南鲜花行业已形成标准化的采后处理模式：预冷、包装、冷藏，处理后的鲜花品质更加稳定。同时，一些企业研制的保鲜剂让鲜花的瓶插期得到延长，使鲜花的浪漫更持久。
“浪漫制造者”打造“花漾”乡村振兴路
在60岁那年，一直与传统农作物打交道的董兴龙第一次接触鲜花种植，让他成为一名乡村“浪漫制造者”。
董兴龙家在云南省姚安县官屯镇官屯社区，过去多种植玉米、蔬菜等作物。5年前，当地政府多方考察后决定推广鲜花种植。作为社区党员户，他第一时间申请加入鲜花种植，带头种植洋桔梗，跑市场、学技术，逐渐探索出种植经验。
目前，当地已建立“村集体+企业+合作社+农户”的发展模式，并从分红、务工、技能培训等方面让群众深度参与鲜花产业。去年，鲜花产业给官屯社区集体经济增收150万元。
镇里一些年轻人也成了“浪漫制造者”。36岁的孙娅就是其中之一，2021年她到花企工作后，觉得产业前景广阔，尝试种了3亩玫瑰，很受市场欢迎。
“鲜花出去了，游客进来了，鲜花成了聚人气的产业。”孙娅说，在春节期间，鲜花基地成了观光打卡点，到花田赏花、买花成了一种浪漫体验项目。
据了解，云南2022年为消费者提供了超过170亿枝鲜花。“‘花漾’乡村振兴道路正在铺就。”云南省农业农村厅绿色食品处副处长张昉说，云南强化了花卉产业集群建设，因地制宜推动乡村鲜花产业发展，助力乡村振兴。目前，云南14万余户花农年收入超过70亿元，他们在为消费者制造浪漫的同时，腰包也鼓了起来。（记者杨静）
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