原标题：站上新起点 跨入新阶段——贵州推进高质量发展观察

GDP突破2万亿元大关——这是贵州摆脱绝对贫困后，交出的又一份年度成绩单。近年来，贵州以薄弱发展基础，推动经济顶压前行、稳中提质，为进一步推进高质量发展奠定了坚实基础。

站在新起点上，贵州大地正在努力发挥比较优势、培育后发优势、形成竞争优势，推动经济社会高质量发展再上新台阶、再有新跨越。

实干为先，比较优势突出发挥

坚持苦干实干，激发比较优势，正成为贵州大地蓬勃发展的强大动力。

高山云雾出好茶。得天独厚的地理环境和气候条件是贵州发展茶产业的先天优势。截至2022年底，贵州全省茶园面积达到700万亩，年茶叶产量达到45.4万吨、茶叶产值达到606.2亿元。

立春以来，位于遵义市的贵州省湄潭县栗香茶业有限公司，开始准备资金、收拾厂房为今年出口茶叶的生产做准备。去年，这家企业的茶叶出口总额达到2842万美元，成为贵州出口茶叶最多的企业之一。“茶园没有被工业污染过，产出的茶叶各项指标均能达到出口标准。”该公司总经理谭书德说。

目前，贵州省培育发展了12个特色产业，辣椒、刺梨、蓝莓等种植面积保持全国前列。贵州省农业农村厅有关负责人介绍，贵州目前正围绕农业特色优势产业，推动绿色有机地理标志农产品实施现代农业全产业链标准化，打造高标准引领品质提升示范典型，全面提升农产品优质化、特色化水平。

独特的自然生态与响亮的文化名片叠加，成了贵州旅游业发展的比较优势。

今年以来，贵州“旅游名片”成为热点话题。春节期间，黔东南州西江千户苗寨迎来旅游高峰，共接待游客14.2万人次，同比增长482.01%，实现旅游综合收入1.4亿元，同比增长532.53%。此外，阳明文化园、镇远古城、黄果树大瀑布等贵州特色旅游名片也受到游客热捧。

“春节旅游的热度有目共睹，以此为起点，相信旅客的旅游消费信心和消费潜能将加速释放。”携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎说。

拼搏为要，后发优势渐次显现

顽强拼搏，攻坚克难，是当下贵州大部分基层干部抢抓发展机遇的精神状态。努力推动资源富集优势转化成发展的后发优势，成为当下贵州发展的新现象。

步入黔南州瓮安县经济开发区，热火朝天的施工场面随处可见，以当地磷矿资源为基础的产业链条渐次铺开。以生产磷酸铁为主的贵州雅友新材料有限责任公司2月底将正式投产，预计今年的产值将达到20亿元。

这家企业的母公司正是看中了瓮安县丰富的磷矿资源，才决定在这里大规模投资。“磷元素成本占到成品磷酸铁生产成本的50%以上，与在部分内陆省份生产相比，在瓮安生产磷酸铁的成本每吨要降低数百元。”贵州雅友新材料有限责任公司外联安环事业部总经理唐文卫说。

瓮安县工业起步晚，资源开发程度低，资源储存大而完整。瓮安县委常委罗培林说，随着近年来招引项目的落地建设，产业链共生耦合不断提高、集聚效应不断增强，当地的磷产业链逐步从“大而全”到“强而精”发展转变。

围绕现有新能源、新材料等产业基础，加快延链、补链、强链，是贵州培育后发优势的战略举措之一。

在贵州毕节市黔西市，当地政府正依托贵州黔希化工有限责任公司的产业基础，进行产业链招商。记者在现场看到，当地新引进的黔西市蕙黔新材料有限公司厂区的主体工程已基本完工。“大型生产设备已经进厂，力争今年3月底建成投产。”黔西市蕙黔新材料有限公司有关负责人说。

黔西市蕙黔新材料有限公司的主要产品是碳酸二甲酯，生产原料主要来源于贵州黔希化工有限责任公司。“只需要增加一些负荷，多耗费一些原料，就能满足蕙黔公司的生产需求，每年还能给我们带来约3000万元利润。”贵州黔希化工企管部副部长胡久林说。

新年伊始，贵州省出台10个方面96项举措力促一季度经济开好局起好步。启动实施新一轮产业大招商，力争引进优强企业320户以上，新增产业到位资金1100亿元以上，其中工业占比55%以上。

创新为魂，竞争优势逐步形成

在贵州大地，推动高质量发展让创新活水充分涌流，推动企业创新创造活力日益增强，部分产业竞争优势逐步形成。

“6号、7号大棚近期可能发生草莓白粉病。”近日，记者步入遵义市汇川区泗渡农场的大数据监控室，便看到系统发出虫病预警信息。泗渡农场负责人徐伟介绍，这条预警信息是大数据系统分析大棚内湿度、温度、土壤监测数据的结果。

推动大数据与农业融合发展是近年来贵州农业的一个发展方向。贵州省农业农村厅有关负责人说，大数据对农业数据的采集、分析成果，逐步在种植、养殖、加工、物流、营销等各个环节得到创新应用，正在慢慢改变贵州传统农业凭经验、靠天吃饭的模式，推动农产品竞争优势日趋明显。

在贵州各地，工业与农业的技术创新呈现齐头并进趋势，正推动部分工业领域涌现出越来越多国家级“微型冠军”。

位于安顺市西秀区的贵州紫安新材料科技有限公司在光伏碳碳热场配件研发方面取得新突破，技术创新让公司占据了行业领先地位。最新出产的光伏碳碳热场配件——保温筒，单个成本降到了4000元左右，材料利用率从90%提高到了100%。

“创新是高质量发展的基础，新材料和新工艺的研发及突破，让公司获得了新的市场竞争优势。”该公司副总经理付江陵说。

去年以来，贵州强力推进新型工业化，深入实施工业倍增行动。贵州省统计数据显示，2022年，工业投资增长9.1%，占固定资产投资比重达25.5%、提高3.3个百分点。十大工业产业发展壮大，规模以上工业增加值年均增长7.1%。

(责编：赵竹青、陈键)

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