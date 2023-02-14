原标题：招商“开门红” 西安灞桥区迎来新春“第一单”

一年春作首，万事干为先。2月11日，西安市灞桥区在上海市成功举办西安市灞桥区长三角（上海专场）投资环境推介会暨签约仪式，聚焦大数据、智能制造、康养旅游等多个高质量产业领域，签约6个重大合作协议，迎来招商“开门红”。

会上，灞桥区相关负责人对灞桥区整体情况进行了介绍。近年来，灞桥区致力产业转型升级，依托中国纺织工业基地、西安航空航天经济带，坚持“动能转换优存量”“高端引领扩增量”，加速推进先进制造业强区；依托“灞桥樱桃”“灞桥葡萄”国家地理标志产品，坚持产业链思维、数字化手段、农文旅融合，初步建成现代都市农业示范区；依托西安国际化大都市建设，地铁密集环绕等优势，紧抓高铁东站启动建设机遇，坚持高端要素供给链、高品质宜居生活圈同步推进，现代服务业聚集区稳步构建，在高质量发展的赛道上疾速奔跑。

未来，灞桥将是一座创新创造的新高地、一片产业裂变的新蓝海、一处资本汇聚的新港湾、一方成就事业的新沃土。灞桥区诚挚邀请各位企业家到灞桥考察调研、投资兴业、共谋发展。

签约仪式上，灞桥区与西安市驻沪办签订战略合作协议，深化在长三角地区招商引资、项目建设等方面交流合作；与北京联东投资集团、浙江万企动力科技有限公司、中南高科产业集团、浙江远见旅游设计有限公司等6家企业，签订AI智能招商、工业互联网和数字化园区建设、创新智造产业园建设及康养农旅融合发展等战略合作协议。

据介绍，本次推介会暨签约仪式是灞桥区深化全省“三个年”活动，落实全市八个方面重点工作，迅速掀起抓产业、抓招商、抓项目热潮的有力举措。2月10日，灞桥区赴上海、浙江投资促进活动招商队抵达上海后，马不停蹄地走访了北京联东、上海均和等企业，并积极与西安市政府驻沪办对接联系，为推介会圆满举办打下良好基础。

随后，灞桥区将按照《招商引资工作队实施方案》，聚焦高端装备制造、现代服务业、生物医药、康养旅游、新型纺织等重点产业方向，分赴长三角主要城市，继续开展招商引资活动，持续深化与上海及长三角区域企业机构的沟通联络与交流合作，努力引进带动一大批优质项目扎根灞桥、投资兴业，以高质量的招商引资助力灞桥区经济实现高质量发展。（刘佳 南江远）

(责编：赵竹青、陈键)

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