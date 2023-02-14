原标题：业主委托量环比增长2.5倍 春节后长租机构委托出租“走俏”

“上午要给融泽嘉园的业主完成签约，下午还要去新龙城、龙泽苑，也有两位业主想委托我们出租房子，得和设计师上门量房后尽快出方案。我们年后这几天每天都这么忙。”北京回龙观地区长租机构管家李海涛表示，今年春节之后，业主群体出租意愿显著增强，咨询量比节前有明显增多。

实际上，李海涛的感受也反映出了春节后主要城市住房租赁市场的新变化——在整体市场稳步回暖的背景下，城市业主也呈现出倾向选择长租机构托管出租的趋势。

近日，中国城市住房租赁智库联合自如研究院发布的数据显示，春节后一周环比春节前一周，北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、武汉、广州、天津、苏州等全国重点10城

长租业主咨询量环比增长超4倍、业主委托量环比增长2.5倍，长租机构委托出租“走俏”。

租房市场节后复苏快，个人房东群体却难“轻松”

1月底“节后开工”以来，各地长租市场迎来快速复苏“小阳春”。数据显示，2023年春节后四天（1月28日至31日）住房租赁市场日均成交量达到节前的1.4倍。但是对于不少城市房东而言，却并没有感受到“暖意”。

“我的房子从去年11月上一任租客退租之后，就一直空着，春节之后确实看房的人稍微多了一些，但有签约意向的寥寥无几”，北京林先生表示。据林先生介绍，他家中有一套位于北京和平里的两居室，算是租住热门区域，算上春节已经空置了两个多月。因为多年连续出租，家具、家电、墙面、水电等损耗严重，“房子建于80年代，装修本身就比较旧，时不时会遇上一些不太爱惜的租客，所以房子状况并不算良好，但是也没想到这么久都租不出去”。

实际上，目前一线、新一线城市中不少“老破小”个人房东都面临着出租难题。据《全国重点城市业主出租偏好观察》调研数据显示，因为房东个人自行打理的闲置房屋普遍存在着房屋品质不足、生活服务缺失、合规性挑战等问题，导致“长期空置、中介平台不规范、房子持续“出问题”、租金收益不及预期、租客拖欠费用”5大情况构成了最令城市业主困扰的出租痛点Top5。

业内人士分析认为，春季后租房市场回暖不假，但是从客观上来讲目前仍然属于冬季租赁淡季的尾期，第一批开始找房的租客多是换房升级的白领或是新入市的应届生等，对于租住品质的要求较高，地段、品质、价格等比较平衡的房子才好租。

咨询量环比增长超4倍、委托量环比增长2.5倍，长租机构托管“走俏”

持续面临的出租难题推动了城市业主开始寻找新的出租方式。数据显示，全国重点10城今年春节后一周，长租市场租客端成交量环比增长140%，且对比2019年同期成交量上涨11%，可见今年节后长租市场表现已恢复并超过疫情前水平。

伴随着长租市场需求侧的火热，长租机构也吸引了更多业主进行委托管理。数据显示，环比春节前一周，2023年春节后第一周全国10城长租机构业主咨询量较春节前增长超4倍、业主委托量增长2.5倍。

具体到不同城市的业主委托量增幅来看，杭州、深圳、武汉、南京等地业主委托量增幅明显，均超3倍；北京、上海两大重点住房租赁标杆市场的提升量也在2倍左右。

从业主咨询、委托长租机构托管的增速高于整体市场的需求增速这一点来看，业主群体的专业出租意识以及对专业出租机构的偏好都在提升。

李海涛也表示，“近期许多业主找我们托管的原因，多是想赶在毕业季这一传统旺季到来之前提升房子的竞争力，尽快出租。节后来咨询的业主中，大部分都在之前就对我们的合作模式有过了解，咨询中也多是就一些收益、交付、装配等细节进行询问，基本很快就签约了”。

认可前期投入、综合收益更重要，出租新观念流行正当时

城市业主逐步倾向长租托管的现象背后，是近年来越来越流行的出租新观念。

调研数据显示，目前有超过6成的业主认可“出租前可以在装修上适当投入”、“可选择专业机构托管出租”等观点。其中在选择机构托管的原因上，有近6成业主认为长租机构托管“出租快”、“综合出租收益高”，有近半数的业主认可长租机构托管“服务省心”、“租金按时到账”。

在深圳上班、近期将自己购置在成都高新区的毛坯房交给长租机构托管出租的王先生，就是典型的“新观念业主”，“我准备三到五年后回成都发展，这套房子是为将来自住准备的，所以一是不愿意随便装修一下，二是担心投入太多后遇上意外情况得不偿失，多方比较之后选择了长租机构委托出租”。

业内人士分析认为，“房屋出租主要靠专业长租机构”新趋势的背后也有着近年长租托管模式发展的直接影响。据自如研究院联合新华网发布的《2022中国城市长租市场发展蓝皮书》指出，目前我国已进入存量房时期，个人业主的闲置房交由长租机构出租运营是最优解。综合数据来看，随着全民消费进入“后疫情时代”，住房租赁市场发展不断走向规范化、机构化，品质租房需求日益增加，城市房屋出租方式也将迈入新阶段——越来越多的城市业主会更主动地加入到机构托管的行列，“业主出租的长租机构化”将会是下一阶段的发展主流之一。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经