各地全力拼经济促高质量发展
新春伊始，多地召开会议部署经济工作，抢时间、划重点、强信心，千方百计推动经济运行整体好转，传递出全力拼经济、抢抓开门红的强烈信号。记者梳理发现，推动高质量发展、着力扩大内需、优化营商环境等是今年地方经济工作关键词。“闯”“创”“干”成为各地普遍要求。
奋力夺取开门红
1月28日，广东省召开大会提出，高质量发展是广东的“根本出路”，要求只争朝夕、迅速行动，以奋斗姿态抢时间、抢机遇，一刻不耽误地埋头苦干。江苏省要求，加强经济运行监测调度分析，主动作为、靠前发力，推动稳经济一揽子政策举措落地见效。山东省提出，要切实增强工作的紧迫感、主动性，迅即行动、加压奋进，全力以赴做好稳工业、扩投资、抓项目、促消费等工作，奋力夺取一季度“开门稳”“开门红”。
从今年各地发展目标看，29个省份将经济增长预期目标定为5%左右或更高。着眼稳增长，各地政策靠前发力“暖风”劲吹。《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》提出10项行动共32条举措，《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》提出27项具体举措，江西印发《关于进一步巩固提升经济回稳向好态势的若干措施》，山东印发《关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单(第二批)》……山东省发展改革委主任孙爱军表示，政策措施主要聚焦当前经济运行精准施策，形成即期拉动效应，让全省各级和广大市场主体动起来，抢时间、赶进度，推动全年经济强势开局。同时，大部分政策措施都延续到年底，为全年经济稳定增长夯实支撑。
此外，江苏、甘肃、湖南、黑龙江、云南等多个省份近期也发布了稳增长的若干政策措施，推动中央经济工作会议精神落实落地，着力增强政策连续性、稳定性、前瞻性，打好主动仗，力促经济回稳向好。
中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，随着疫情防控政策优化调整，各地对经济恢复常态化发展充满期盼，正抢抓时间窗口，铆足干劲拼经济。
扩内需成首要任务
着眼于实施扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合，各地力促居民消费回升，扩大有效投资，并以更大力度筑牢实体经济根基，加快构建现代化产业体系。
恢复和扩大消费被摆在优先位置。例如，北京提出试点建设80个“一刻钟便民生活圈”，积极培育数字消费、文化消费、绿色消费、冰雪消费，加强商旅文体等消费跨界融合，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；浙江全年将举办多项主题促消费活动；四川将实施品质供给、品尚引领、品味生活和创建国际一流消费环境“三品一创”消费提质扩容工程，加快打造国际消费目的地……
徐洪才表示，扩大内需是中央经济工作会议确定的五大任务之首。在外需收缩的背景下，要着力挖掘内需潜力，促进消费加快恢复，推动房地产业平稳健康发展，抓好重大项目建设。去年我国居民收入增长与经济增长基本同步，但消费支出实际增速略有回落，随着市场消费信心提振，再加上各地因地制宜支持中小微企业发展，“烟火气”将加速回归。
“今年，我国经济复苏的关键依然在全力扩大社会有效需求，特别是积极扩大国内需求，让消费在巩固和拓展经济运行回升势头方面发挥更大作用。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为，随着消费意愿提升、消费信心改善、消费能力增强，今年消费需求将迎来较为强劲的释放。
各地继续下大力气扩大有效投资。从已发布相关数据的省份看，投资增速目标普遍高于经济增长目标，有11个省份投资增速目标为两位数。其中，西藏、海南、新疆分别为13%、12%和11%左右。宁夏、重庆、河南、甘肃、安徽、湖北、内蒙古、辽宁的投资增速目标在10%或以上。近期各地密集发布投资计划，重大项目加速起跑，新老基建齐抓并进。
庞溟表示，要平衡好稳增长、调结构、控风险、促改革的关系，平衡好短期刺激措施和长期发展措施间的关系，在“宜快则快”的同时坚持“又好又快”的高质量发展理念，“特别是在投资方面，必须更加重视投资运行的增长方式和投资质量，统筹好项目建设，突出抓好重大项目，加强对民间投资方向的引导，进一步改善投资环境”。
徐洪才认为，在拼经济过程中，要避免低端产业重复建设，基建工程要考虑产出和效益，考虑对未来经济发展和产业转型升级的支撑作用，发挥投资辐射作用，带动更多民间投资。要把钱用在紧要处，量力而行，防范地方债务风险。
持续优化营商环境
2月8日，孚能科技(赣州)股份有限公司智能化生产线上，机械臂不停转动，轰鸣声不绝于耳。“得益于相关部门多次协调联络，项目一期二标招标、二期地块用地报批、临时水电安装等事项正加速推进。”孚能科技企业生产经理肖龙海说。
今年以来，多地把优化营商环境作为工作重点，持续增强各类市场主体活力，力挺民营经济发展。1月28日，上海召开全市优化营商环境建设大会，要求把优化营商环境摆在上海现代化建设的重要位置，更好服务构建新发展格局。河北、吉林、陕西等地也纷纷将“新春第一会”的主题聚焦营商环境。河北召开优化营商环境企业家座谈会，要求简化行政审批，让企业心无旁骛做实业、抓发展。吉林召开全省优化营商环境加快项目建设大会，将全面落实五级书记抓营商环境、省领导包保重大项目等机制。陕西提出着力打造办事更高效的政务环境、市场更满意的政策环境、支撑更有力的要素环境、预期更稳定的法治环境、亲清更统一的政商环境。
“保市场主体就是保社会生产力。各地聚焦企业‘急难愁盼’问题，拿出硬措施，创新政策、服务、资金等直达企业的各类应用场景，大幅降低了市场主体的制度性成本，企业既增强了信心，也获得了真金白银的实惠。”中国信息协会营商环境专业委员会执行会长斯兰认为，适应高质量发展的营商环境，必须关注企业“生存之难”、解决企业“发展之困”、实现企业“预期之稳”，这也是激发市场主体活力和社会创造潜力关键所在。
熊 丽
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