原标题：首批“个人养老金理财产品”来了

2月10日，首批个人养老金理财产品名单发布，工银理财、农银理财、中邮理财3家机构共发售7只个人养老金理财产品，全部产品均为公募类净值型开放式产品。其中，5只为新发产品，2只为存续产品，1只为混合类产品，6只为固定收益类产品。

“这标志着，投资者可以正式通过个人养老金资金账户购买理财产品。”银行业理财登记托管中心相关负责人说。2022年4月，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》；同年11月25日，个人养老金制度在36个城市和地区启动实施。根据相关规定，开立账户后，个人养老金缴费可用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等产品，买什么、什么时候买都由参加人自主选择、自主决定。

与其他类银行理财产品相比，个人养老金理财产品有哪些特点？“在产品设计方面，更加聚焦投资的长期性、稳健性和普惠性。”工银理财相关负责人表示，在投资管理方面，产品的投资标的与国家大政方针紧密结合，在支持实体经济的同时，让投资者分享经济发展红利；在风险控制方面，为了贴近投资者的养老投资核心需求，即财富保值增值需求，产品采用了分散化投资策略，增配了稳健型的打底资产，以增强风险抵御能力。

如何购买？因首批产品由工银理财、农银理财、中邮理财3家机构发售，投资者可通过中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行的手机银行购买相关产品。“在试点的36个城市和地区，凡开立了工商银行个人养老金账户的客户，可以登录工商银行手机银行，在‘个人养老金专区’进行选购。”工银理财上述负责人说。

但需注意，个人养老金理财产品并非存款，具有一定的风险性。“目前，个人养老金可投资的产品包括四类，即养老基金、养老理财、养老储蓄和养老保险。”招联首席研究员董希淼表示，养老基金、养老理财具有一定风险，产品净值可能出现回撤甚至亏损，但收益也可能更高。投资者对此要有充分的认识，并自行承担投资风险。

“因此，投资者要从自身的养老需求出发，根据投资理财能力、风险偏好、可投资资金等因素，做好产品配置。”董希淼说，通常情况下，对于距离退休时间比较近的居民来说，建议选择更稳健的产品；对于距离退休时间比较远的居民来说，可适当选择更多的基金和理财产品。“此外，由于账户资金封闭运行，只有达到相应年龄条件时或在少数特殊情况下才可领取，投资者应养成长期投资习惯，并提前做好自身的流动性安排。”

接下来，个人养老金融的发展方向是什么？工商银行、农业银行、邮储银行相关负责人均表示，该行将持续丰富个人养老金投资产品，打造全周期的养老金融服务生态，不断提升养老金融服务水平，积极助力养老保障体系建设。

(责编：赵竹青、陈键)

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