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智慧教育成数字时代教育新形态

2023年02月14日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：智慧教育成数字时代教育新形态

　　13日，在教育部与中国联合国教科文组织全国委员会举办的世界数字教育大会上，中国教育科学研究院院长李永智代表中国教科院正式向海内外发布《中国智慧教育蓝皮书（2022）》与《2022年中国智慧教育发展指数报告》。

　　该蓝皮书以智慧教育内涵阐释为主线，从环境、教学、治理、人才四维度提出16个具体特征，总结中国智慧教育发展经验，向世界发出未来应重点关注的七个议题和五项倡议。

　　报告认为，智慧教育是数字时代的教育新形态，与工业时代教育形态有着质的差别。这种教育新形态，新在五个维度。一是新在核心理念。智慧教育既是关乎民生的具体行动，更是关乎国计的重大战略，通过科技赋能和数据驱动，将全方位赋能教育变革，系统性建构教育与社会关系新生态，为每个学习者提供适合的教育，让因材施教的千年梦想变成现实，将首次历史性地实现微观层面的个人发展与宏观层面的社会发展全面高度统一。二是新在体系结构。智慧教育将突破学校教育的边界，推动各种教育类型、资源、要素等的多元结合，推进学校家庭社会协同育人，构建人人皆学、处处能学、时时可学的高质量个性化终身学习体系。三是新在教学范式。智慧教育将融合物理空间、社会空间和数字空间，创新教育教学场景，促进人技融合，培育跨年级、跨班级、跨学科、跨时空的学习共同体，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。四是新在教育内容。智慧教育将聚焦发展素质教育，基于系统化的知识点逻辑关系建立数字化知识图谱，创新内容呈现方式，让学习成为美好体验，培养学习者高阶思维能力、综合创新能力、终身学习能力。五是新在教育治理。智慧教育将以数据治理为核心、数智技术为驱动，整体推进教育管理与业务流程再造，提升教育治理体系和治理能力现代化水平。（记者张盖伦）

(责编：赵竹青、陈键)
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