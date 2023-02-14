我国可再生能源装机突破12亿千瓦
“截至2022年底，可再生能源装机突破12亿千瓦，达到12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，较2021年提高2.5个百分点。”在2月13日举行的国家能源局例行新闻发布会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍。
据介绍，截至2022年底，在全国可再生能源装机中，风电3.65亿千瓦、太阳能发电3.93亿千瓦、生物质发电0.41亿千瓦、常规水电3.68亿千瓦、抽水蓄能0.45亿千瓦。
王大鹏表示，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增3763万千瓦、太阳能发电新增8741万千瓦、生物质发电新增334万千瓦、常规水电新增1507万千瓦、抽水蓄能新增880万千瓦。
从可再生能源发电量来看，2022年，我国可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.6%，较2021年提高1.7个百分点，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。
“全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。”王大鹏说，同时，我国可再生能源发展为全球减排作出积极贡献，2022年我国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨，出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。
对2023年在可再生能源领域拟推动的重点工作，王大鹏提到，将进一步推动风电光伏技术创新和发展模式创新；围绕可再生能源发展的新形势新要求，推动可再生能源法修订；进一步完善可再生能源绿色电力证书制度，建立基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制；围绕能源清洁低碳高效利用，加快在工业、交通和住建等领域可再生能源替代；围绕构建新型能源体系，大力推动可再生能源重大工程等。（记者刘园园）
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