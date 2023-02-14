原标题：山西太原累计发放科技创新券1868.8万元

13日，记者从山西省太原市科技局获悉，日前太原市第六期、第七期科技创新券的兑付名单相继出炉，共70家企业榜上有名。

按照相关规定，企业兑现申请在5万元以内的，按实际发生费用进行补助；兑现申请超过5万元的，超出部分按定额比例方式进行补助，定额比例由各市确定，每家企业每年度创新券补助总额不超过20万元。同时，山西省还把“四技”服务（即：技术转让、技术开发、技术咨询和技术服务）纳入成果转化范畴，有效促进科技创新同经济社会发展对接、成果同产业对接，促进科技成果转移转化。

山西省实施科技创新券兑付服务政策以来，已累计发放3917万元，697家企业从中受益。其中，太原市累计为400多家（次）中小微企业申请兑付科技创新券1868.8万元，降低了企业创新成本，有效激发了企业创新活力。

山西省太原市科技局相关负责人介绍，按照该省统一要求，近年来太原市先后出台了一系列政策，尤其在围绕提升科技型中小微企业创新能力方面，通过省市联动、放管结合、优化服务等措施，实施了科技创新券政策中小微企业的全覆盖。如今科技创新券的支持对象由中小微企业扩大到创客、创新团队，支持范围覆盖研究开发、技术转移等创新服务全过程，使用范围也由山西省扩大至山西省中部盆地城市群和中关村地域内的高等院校、科研院所、国家级各类创新平台以及列入省校合作范围的高校。

“科技创新券兑付服务政策有力推动了科技资源开放共享。”山西省太原市科技局相关负责人表示，中小微企业不仅实现了研发成本下降，其中不少企业的科研成果还取得了专利认证。（实习记者韩荣）

(责编：赵竹青、陈键)

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