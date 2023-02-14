原标题：发展正当时，上海农商银行全力支持上海重大项目建设推进

2023年，上海市重大工程安排正式项目191项，总投资1.7万亿元，涵盖科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴五个领域。其中，上海农商银行已跟进对接的就有近30个项目，全面覆盖五个领域。

作为扎根申城的本地金融机构，上海农商银行多年来始终全力以赴支持市级、区级重大项目建设，推动重大产业项目、重大基础设施项目、重大民生项目等加快开工建设。在对接市、区委办、通过网格化推进名单制管理的同时，成立项目专项小组，开辟审批绿色通道，以更快速度、更大力度支持重大项目建设推进。

支持重大产业项目，高端制造海洋强国

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，加快建设海洋强国。上海农商银行积极响应号召，赋能园区产业转型升级，打造高端制造业产业集群。

长兴海洋装备产业园区是长兴海洋装备岛建设的重要载体，园区以高新技术船舶及海洋工程装备产业为中心，以先进制造业、生产性服务业为两翼，是“国家新型工业化产业示范基地(船舶与海洋工程)”“国家船舶出口基地”“上海国家高技术服务产业重点培育园区”。

2022年初起，上海农商银行持续支持长兴海洋装备产业园区建设，银团贷款总额9亿元，该行参贷金额1.35亿元，用于打造集生态办公、科技研发、智能制造及各项配套服务于一体的产业综合体，助力船舶海工、环保科技、智能制造、绿色科创四大产业发展。同时该行还积极满足园区入驻企业金融需求，提供包括结算、授信、及零售金融在内的一站式金融服务。

支持重大民生项目，助力旧里焕然新生

城市更新、旧区改造是民生工程，事关人民群众福祉和城市长远发展，近年来，上海农商银行积极支持相关重大民生项目，深入参与融资方案设计，开通绿色审批通道，优先配置信贷资源，保障重点民生保障工程顺利推进，以“农商速度”融入区域发展，加快构建城市发展新格局。

上海JG集团取得了上海市黄浦区两幅城市更新（旧区改造）地块的项目开发权，项目地理位置优越，距苏州河200米，离上海市标志性建筑人民广场仅1公里，计划开发建设为住宅、配套商业、公共设施等业态，改善当地群众居住环境，预计惠及动迁旧区居民及企业近3300户。上海农商银行在了解到客户资金需求的第一时间进行项目实地走访、制定授信方案，由于项目总投资金额较高，最终采用银团贷款的方式进行资金融通，银团总额超260亿元，解决了项目资金短缺问题，其中上海农商银行承贷份额为超13亿元。目前，项目顺利进入第二阶段，企业已获得土地证并开工建设。

支持重大基础设施项目，赋能城市绿色焕新

重大基础设施建设是城市更新、美好生活的重要保障，上海农商银行根据项目清单积极对接，强化政策、产品、审批流程保障，通过一揽子金融服务举措，提升配套融资服务支持，保障重大基础设施项目建设推进。

上海施行垃圾分类政策已有时日，如何最大化提升处理效能、“变废为宝”是一道关于城市治理的综合题，而金融支持则是解题答案中的重要一环。

2022年末，上海农商银行成功落地“宝山再生能源利用中心项目”银团贷款投放，该项目属上海市市级重大绿色基础设施项目，能够满足宝山区近远期的垃圾处置要求，同时预计年发电量近8亿度，年上网电量超5亿度。项目按照“技术领先、工艺先进、近零排放、邻利运营”的原则设计实施，能够实现干湿末端协同处置，并且具有能量利用水平领先、烟气超低排放、灰渣资源化等环保特征。

上海农商银行在项目筹备期就主动对接企业资金需求，积极提供融资方案，克服项目担保弱的困难，通过纯信用方式组建银团，成为该项目银团贷款的原始参贷行。不过，在项目建设期内，由于建设方案及设计工艺调整，导致原先的银团无法充分满足客户资金需求，银团重组刻不容缓。在银团重组期间部分原始参贷行选择退出、客户一筹莫展时，上海农商银行主动承接他行份额，最终促成了银团贷款的顺利重组。项目现有银团授信超37亿万元，该行参贷份额近14亿元。

上海农商银行表示，后续将继续支持重大项目建设、赋能实体经济、服务百姓民生，扛起稳增长、促发展的责任担当，继续为提振市场信心、助力实体经济贡献金融力量，助推上海经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经