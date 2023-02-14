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农业农村部：多措并举、综合发力 全方位夯实粮食安全根基

2023年02月14日11:11 | 来源：人民网
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人民网北京2月14日电 （记者王仁宏）保障国家粮食安全是三农工作的头等大事。在国新办今日举行的新闻发布会上，中央农村工作领导小组办公室主任、农业农村部部长唐仁健表示，2022年面对疫情灾情交织叠加、国际粮价剧烈波动、农资价格高企等多重冲击下的严峻形势，我国粮食生产再夺丰收，连续8年稳定在1.3万亿斤以上，为稳预期、稳物价、稳信心提供了重要支撑。“但也要看到，国内庞大的人口基数叠加，消费还在不断升级，粮食需求仍在刚性增长，全球农产品贸易不确定性不稳定性明显增强，所以端牢饭碗的压力也可以说是越来越大。”

唐仁健表示，下一步必须多措并举、综合发力，全方位夯实粮食安全根基。

在目标上重点是稳住面积、主攻单产、力争多增产。一是面积要稳住。推动南方省份发展多熟制粮食生产，实施大豆玉米单产提升工程，开展吨粮田创建，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。同时加力扩种大豆油料，扎实推进大豆玉米带状复合种植，支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作，稳步开发利用盐碱地种植大豆，多油并举扩面增产。二是产能要提升。要抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，集中必要资源力量和手段，努力推动粮食产能早日迈上新台阶。另外，要树立大食物观，分领域制定方案，加快构建多元化食物供给体系，丰富食物品种来源。

在措施上重点强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。一是强化基础设施建设。严格耕地用途管控，坚决守住18亿亩耕地红线，完成高标准农田新建和改造提升的年度任务，抓紧制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案，15.46亿亩永久基本农田要全部建成高标准农田。用现代化农业设施来更好保障粮食安全。二是强化科技装备支撑。推动农业关键核心技术攻关，深入实施种业振兴行动，加快农业科技自立自强，聚焦提高单产，逐个品种拿出良田、良种、良法、良机、良制集成组装的综合性解决方案，向科技要产量、要产能。

在政策上重点是健全农民种粮挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。一是抓政策引导。健全种粮农民收益保障机制，继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，稳定稻谷补贴，完善玉米大豆生产者补贴，提高大豆补贴力度，推动扩大大豆政策性收储和市场化收购，逐步扩大稻谷、小麦、玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围，完善农资保供稳价应对机制。同时，要健全主产区利益补偿机制，增加产粮大县的奖励资金规模。二是抓责任落实。严格省级党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核，以责任落实推动政策落实和工作落实。

(责编：王仁宏、吕骞)
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