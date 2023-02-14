人民网北京2月14日电 （王绍绍）13日，国家能源局在京召开例行新闻发布会，综合司司长、新闻发言人梁昌新在会上介绍国家能源局在推动充电基础设施建设方面取得的成效。他表示，充电基础设施是促进新能源汽车产业健康发展的重要保障，也是服务和改善民生的重要领域，对促进我国能源、交通领域清洁低碳转型具有重要意义。

据了解，为全面贯彻落实《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知》，国家能源局会同有关部门相继出台了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等一系列政策措施，针对居住社区、公路沿线、内部停车场等充电设施建设场景，明确具体政策措施和建设运营要求，提升了充电基础设施服务保障能力。

“近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、分布最广的充电基础设施网络。”梁昌新从以下几方面进行了介绍。

一是充电基础设施规模迅速扩大。2022年，我国充电基础设施继续高速增长，有效支撑了新能源汽车的快速发展。充电基础设施年增长数量达到260万台左右，累计数量达到520万台左右，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台左右；私人充电基础设施增长超过190万台，累计数量超过340万台。

二是充换电运营市场取得较快发展。我国充电市场呈现出多元化发展态势，目前各类充电桩运营企业已超过3000余家，其中公共桩保有量超过1万台的企业有17家，头部企业聚集效应明显。电动汽车充电量持续保持较快增长，2022年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长达到85%以上。

三是技术与标准体系逐步成熟。国家能源局组建能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会，建立了具有中国自主知识产权的充电基础设施标准体系，累计发布国家标准31项、行业标准26项，中国直流充电标准与欧、美、日并列世界四大充电标准方案。

四是政府监测服务平台体系加快建设。全国已建设省级充电设施监测服务（监管）平台29个（除西藏、青海），为各地开展行业管理、补贴发放、规划制定提供支撑，国家能源局正在有序推进国家级平台的规划建设。

在梁昌新看来，充电基础设施发展取得显著成效，但仍存在公共充电设施布局不合理、部分居民小区建桩难充电难、充电市场运行不规范、设施维护不到位等问题。

他表示，下一步，国家能源局将会同有关部门继续加强充电基础设施产业发展的顶层设计和政策协同，持续优化充电网络规划布局，着力破解关系人民群众切身利益的充电难题，优化完善政府监管平台体系，提升充电行业发展质量和建设运营标准，服务新能源汽车产业发展，满足人民清洁低碳出行的需求。

(责编：王连香、吕骞)

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