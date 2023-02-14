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农业农村部：确保脱贫劳动力就业规模稳定在3000万人以上

2023年02月14日11:19 | 来源：人民网
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人民网北京2月14日电 （记者王仁宏）在今日国新办举行的新闻发布会上，中央农办副主任、农业农村部党组成员、国家乡村振兴局局长刘焕鑫介绍了当前我国巩固拓展脱贫攻坚成果。刘焕鑫表示，2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接深化之年，经过各方面的共同努力，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

今年中央一号文件继续将巩固拓展脱贫攻坚成果，作为底线任务之一进行强调部署。我们将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续抓紧抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，努力让脱贫群众生活更上一层楼。”刘焕鑫说。

一是抓监测帮扶落实。开展监测对象常态化监测和集中排查，进一步提升识别精准性、帮扶针对性，及时化解因疫因病因灾等返贫致贫风险隐患。实行分类帮扶，对有劳动能力、有意愿的监测户，落实开发式帮扶措施；对没有劳动能力的，做好兜底保障。

二是抓发展动力培育。把增加脱贫群众收入作为根本措施，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，聚焦产业就业，着力用发展的办法，不断缩小收入差距、发展差距，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，帮助脱贫地区补上技术、设施、营销等产业发展短板。深化东西部劳务协作，实施防止返贫就业攻坚行动，确保脱贫劳动力就业规模稳定在3000万人以上。

三是抓帮扶政策完善。全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，持续加大对国家乡村振兴重点帮扶县和易地扶贫搬迁集中安置点等重点区域政策倾斜力度。深化东西部协作、中央单位定点帮扶、“万企兴万村”等帮扶机制，促进形成防止返贫工作合力。发挥好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估“指挥棒”作用，压紧压实各级责任。

据介绍，2022年，我国脱贫地区农民人均可支配收入达到15111元，同比增长7.5%，比全国农民人均可支配收入增速高1.2个百分点。脱贫人口人均纯收入达到14342元，同比增长14.3%，比全国农民人均可支配收入增速高8个百分点。2022年，务工就业规模达到3277.9万人，比2021年底增加132.9万人，超过年度目标任务258.7万人。

(责编：王仁宏、吕骞)
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