原标题：农业银行助力打通金融助残“最后一公里”

为贯彻党的二十大报告关于促进残疾人事业全面发展的要求，落实农业银行和中国残联共同印发的《关于开展金融助残服务的通知》，近日，农业银行与中国残联联合召开金融助残服务工作（视频）推进会，对2023年金融助残工作任务作出部署，并在前期试点基础上全面推广合作金融助残服务模式。

农业银行与中国残联持续加强合作，共同开展金融助残服务，以有劳动意愿、有劳动能力和有贷款需求的残疾人、残疾人家庭成员和助残成效明显的致富带头人等三类人群为重点服务对象，依托农业银行“e推客”绿色通道，实现“残联线上推荐，农业银行上门办贷，残疾人及其家庭受益”。基层残联通过“e推客”绿色通道将三类重点人群相关信息直接发送至农业银行业务系统，农行客户经理及时上门为客户建档办贷，并给予利率优惠，实现客户办贷“足不出户”，打通了金融助残“最后一公里”。

刘先生是河北省饶阳县人，肢体残疾的他靠着经营养鸡场维持全家生计。今年由于原材料上涨导致运营成本不断增加，新进鸡苗时遇到了资金周转困难。

河北省饶阳县残联在走访慰问时了解到刘先生的情况后，通过调查得知，刘先生虽身体残疾，但养殖经验丰富、信用状况良好，且短期资金周转难题确属行业普遍现象。想到农行的好政策，当地残联工作人员便登陆农行“e推客”绿色通道，将其贷款需求信息发送至当地农行。

农行河北饶阳支行通过系统收到信息后，第一时间安排客户经理上门为刘先生建档办贷，一个工作日内就通过农业银行金融助残服务绿色通道成功为刘先生发放贷款12.3万元，解决了养鸡场的资金难题。

自2022年6月起，农业银行与中国残联已在全国14个县开展金融助残试点工作，合作金融助残服务模式受到试点地区政府和残疾人的一致好评。下一步，双方将在全国范围内推广合作金融助残服务模式，做到应推尽推、能贷尽贷，为更多残疾人及其家庭提供便捷高效的金融服务。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经