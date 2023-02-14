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1月我国货运指数呈现持续恢复态势

2023年02月14日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京2月14日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，其发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，1月运输生产呈现持续恢复态势。

数据显示，2023年1月，中国运输生产指数（CTSI）为140.4点，同比下降5.4%。分结构看，CTSI货运指数为156.3点，同比下降12.7%；CTSI客运指数为111.9点，同比增长24.3%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速变化图。交通运输部研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，随着疫情防控进入新阶段，疫情对交通运输行业的影响不断减弱，运输生产呈现持续恢复态势，1月CTSI指数同比下降5.4%，降幅较上年12月收窄5.8个百分点。

周健认为，分结构看，受春节错期等因素影响，客货运输呈现不同变化，其中CTSI货运指数同比下降12.7%，但若剔除春节错期影响，货运则延续恢复态势；CTSI客运指数同比增长24.3%。

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

(责编：王连香、吕骞)
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