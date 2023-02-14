人民网记者 罗知之

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。

“国有企业是中国式现代化建设道路上以人民为中心立场的坚定拥护者。”近日，党的二十大代表、中国医药集团有限公司党委书记、董事长刘敬桢在做客“二十大精神进国企”系列融媒体访谈时表示，国药集团积极践行健康中国战略，着力提升国家公共卫生应急保障能力，在守护人民生命健康方面发挥国家队、主力军和顶梁柱作用。

在中国式现代化进程中，国有企业发挥什么样的作用？在投身健康中国建设，守护人民生命健康方面，国药集团进行了哪些实践？如何发扬企业家精神，更好地推动国药集团向世界一流企业迈进？如何发挥企业科技创新主体地位，实现高水平科技自立自强？

国企是中国式现代化新道路重要参与者、推动者和实践者

以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，是党的二十大擘画的宏伟蓝图。

“国有企业在经济现代化、治理现代化、人的现代化建设方面都发挥着无可替代的特定功能、承载着独特使命，既是中国特色社会主义的重要物质基础与政治基础，贯通全体人民物质和精神生产生活的桥梁，更是中国式现代化新道路的重要参与者、推动者和实践者。”刘敬桢说。

首先，国有企业是中国式现代化建设道路上解放和发展先进生产力的主力军。国有企业作为坚持公有制主体地位的组织基础和制度保障，是引领现代化经济体系建设的重要力量。

第二，国有企业是中国式现代化建设道路上助力经济高质量发展的排头兵。从全面建成小康社会到全面建设社会主义现代化国家，关键取决于增长动力的可持续性，需要转变发展理念和发展方式。

第三，国有企业是中国式现代化建设道路上激发市场主体活力的领头雁。“两个毫不动摇”最大程度激发各类市场主体活力，促使各种所有制经济健康发展，会在更长远的时段推动中国经济行稳致远、赢得未来。

第四，国有企业是中国式现代化建设道路上以人民为中心立场的坚定拥护者。国有企业改革发展取得重大进展，为推动经济社会发展、保障和改善民生、增强综合国力作出了重要贡献，国有企业必须把推进中国式现代化作为担当责任，更好保障民生、服务社会，推动发展成果更多地惠及人民群众。

“面对新冠肺炎世纪疫情的严峻挑战，国药集团首当其冲、首担其责，在抗击新冠疫情的斗争中，全员动员、全线出击、全域作战、全力以赴，为做好抗击疫情和守护人民生命健康贡献国药智慧和国药力量，也彰显了国药担当。”刘敬桢强调说。

他介绍，下一步，国药集团将继续秉承“护佑生命、关爱健康”的企业理念，全面服务“健康中国”战略，为服务医疗卫生事业和人民健康需要提供重要支撑，不断满足人民群众对生命健康的美好期待。

深入一线听“枪声炮声”，“四个坚守”弘扬企业家精神

党的二十大报告提出，要完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业。

企业家精神是宝贵的社会资源，是实现高质量发展的有力支撑。如何理解企业家精神？刘敬桢将其概括为“四个坚守”。

一是坚守理想信念是企业家的政治本色。在企业治理过程中，中央企业负责人要始终坚守共产党员的政治本色，不断提高政治站位，全面加强党对国有企业的领导，以高质量党建引领企业高质量发展。

二是坚守高质量发展是企业家的责任担当。刘敬桢认为，作为中央企业的主要负责人，带领国药集团做强做优做大、实现高质量发展是第一要务。三年来，国药集团实现跨越增长，让世人见证了中国医药工业的实力和地位，让国人坚定了对民族医药的信心。

三是坚守改革创新是企业家的精神动力。面对瞬息万变、错综复杂的发展形势，国药集团没有现成的模式可以套用，只能向改革要效益、向创新要发展。在国药集团，刘敬桢始终强调改革创新的重要性，坚持实事求是的原则，创新创造出一系列符合企业发展实际的新措施、新方式。面对抗击疫情的大战大考，在企业家精神的指引下，国药人打破常规，没有规则就创造规则、没有模式就创造模式，取得了一系列重大突破。

四是坚守无私奉献是企业家的价值追求。中央企业的负责人要把党的要求作为自己的行动准则，把国家的事情作为自己的价值追求，把人民群众的急难愁盼作为自己的努力方向，啃“硬骨头”，打“攻坚战”，扛下硬活难活。刘敬桢表示：“在国药集团，我反复强调，要担负起党和国家赋予我们的神圣使命，要到一线去听到‘枪声炮声’，把自己的命运与党和人民的命运联系在一起。”

增强自主创新能力，打造医药健康领域国家战略科技力量

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。党的二十大报告明确，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

刘敬桢表示，一直以来，国药集团坚持把科技创新摆在高质量发展更加突出的位置，积极增强自主创新能力，矢志打造体现国家意志、服务国家需求、代表国家水平的医药健康领域国家战略科技力量。

一是强化企业科技创新主体地位。国药集团拥有18个国家级研发机构，90个国家高新技术企业，累计获得国家科技奖励69项，主持和参与制定国家级技术标准720余项，为我国医药领域重大基础研究和高技术发展提供了有力支撑，带动中国医药行业跃升发展。

二是重点领域实现原创性重大突破。国药集团聚焦抗击新冠肺炎疫情，全力加大投入，实现了关键核心技术自主可控。

三是夯实生物安全战略科技力量。围绕国家使命，依托大投入、大协作、大强度，攻克高等级生物安全条件下大规模生产灭活疫苗的国际难题。

“国药集团高度重视科技创新工作，在过去三年抗击新冠肺炎疫情的过程中，充分发挥自身在生物医药领域研发优势，在3条技术路线上成功研发出了4款新冠疫苗、4款新冠治疗药物，以及4款新冠诊断试剂。”谈及最新科技研发成果，国药集团首席科学家，中国生物技术股份有限公司首席科学家、副总裁张云涛在连线时介绍道。

刘敬桢强调，新时代新征程，国药集团将坚决贯彻落实党的二十大精神，发挥科技型骨干企业的引领支撑作用，实施“四梁八柱、百强万亿”创新驱动型全生命周期、全产业链、全生态圈总体发展战略，为国家生命医药健康发展提供科技支撑。

同时，作为一家国际化的中国企业，国药集团将构建人类卫生健康共同体作为使命担当，致力于在健康领域打破藩篱，互通有无，守望相助。

“今后，我们将继续加强同发展中国家联合研发药物，加强疫苗及原辅料跨境贸易合作，为助力人类卫生健康共同体和人类命运共同体，贡献中国力量、中国智慧。”刘敬桢说。

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(责编：罗知之、章斐然)

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