人民网记者 孙博洋

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明瑰宝之一，而互联网与中医药的结合为大健康产业提供了新的应用场景。

近年来，我国大健康产业，尤其是中医药产业发展迅速。中商产业研究院数据显示，2021年我国中医药制造市场规模达到753亿元，预计2022年将逼近800亿元。与此同时，在后疫情时代，人们对健康的认知不断提升，对大健康服务的需求日益增长。

但目前，医疗资源分布不平衡的问题仍然存在，一些患者异地问诊就医的非医药负担仍然很重。业内专家表示，除了基本的挂号、缴费业务外，许多互联网医疗平台还提供智能导诊、线上诊疗、体检预约、健康科普等服务。

但对于中医来说，讲究的是“千人千方”，面对面的诊疗是中医诊疗的基础，这也成为中医诊疗融入互联网的一个痛点。

名医在线战略副总裁赵哲表示，今年公司推出了创新发展现代中医馆、创建数字化和智能化中医馆的重要载体“名太医”，在传统中医馆的服务模式下，加持“在线诊疗+智能诊断辅助+道地药材+健康科普+名医专家”五大服务的创新整合，为患者提供“新中医、新体验、新服务”。

他表示，线下中医馆结合在线诊疗以及疑难杂症线上会诊，既解决了中医诊疗面诊的问题，又能让患者即使在三四线城市也能得到一线城市大医院名中医的诊疗服务，省去了舟车劳顿和去大城市医院问诊的差旅费用，减轻了患者就诊负担。

据了解，这种线上线下相结合的模式首先实现了诊前“精准化”宣教，通过海量科普视频和文章满足患者找医生、找专家、查疾病、搜症状、看直播等查阅和学习需求，为患者精准推荐和对接相匹配的医生专家，推荐离其最近的名太医数智中医馆预约问诊。在诊中，“名医面诊+辅助诊断”为患者提供就诊服务过程中，医生通过“问诊系统、专家会诊系统”和“医生辅助诊断系统”，能够进一步为患者提供诊断，提升诊断质量和效率。而在诊后，还能通过“智能医疗服务体系”和“供应链智能管理系统”，持续性的为患者提供相匹配的药品内容信息、用药提醒、用药指导、诊后随访等服务。

业内人士分析，随着大健康产业的逐步发展，更多的科技应用将进入医疗服务领域，大数据分析、人工智能辅助诊断已经有所应用，但更重要的是医疗服务质量提升，让百姓享受更快捷、更有效、更便宜的医疗服务，是人民群众对美好生活的向往之一。

(责编：王连香、吕骞)

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