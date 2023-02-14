人民网记者 乔雪峰

在亚洲最大的海上互通枢纽——杭甬复线高速公路宁波一期项目滨海互通施工现场，焊花四溅、吊臂挥舞，工人们正在为架梁施工做准备；秦岭深处机声隆隆，西安至十堰高铁陕西商洛段建设正酣；长沙机场改扩建工程T3航站楼施工现场，19台林立的塔吊不停运送着建筑材料……

近期，在中央与地方政府陆续推出促进经济高质量发展的一揽子稳经济政策的带动下，各地重大工程接连开工复工，交通基础设施投资建设掀起了一股热潮。作为经济发展的“先行官”，交通运输行业助力各地打好打赢经济增长的“主动仗”。

重大工程挑起促投资、稳增长大梁

1月28日，国务院常务会议提出，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升。要着力稳增长、稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动财政、金融工具支持的重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量，实施好原定延续执行的小规模纳税人增值税减免、普惠小微贷款等政策。

紧接着，北京、上海、天津市、河南、安徽、山东、辽宁、甘肃等地先后发布了一系列促经济、稳增长的举措，为各地乃至全国的稳增长打下坚实政策基础。

车辆穿梭、机器轰鸣、焊花飞溅……在河南省漯河经济技术开发区重大项目建设施工现场，一派聚力攻坚、大干快干的火热场景，重大项目建设跑出“加速度”。

经济发展，交通先行。新年伊始，交通运输行业一批批重大工程挑起了促投资、稳增长的大梁。记者梳理发现，各地提出的稳经济政策清单“含金量”十足，在新的一年里，新老基建齐抓共进，一批重大项目建设纷纷提上日程，各地通过一系列举措，抢抓时机，推动经济加快恢复发展。

在浙江出台的八方面一揽子政策中，单独列出了“世界一流强港和交通强省建设政策”，由浙江省交通运输厅牵头落实。浙江省财政2023年预算安排166.36亿元，支持轨道交通、现代公路网、世界一流强港、国际航空枢纽建设。围绕保障重大项目建设、激发全社会投资活力，浙江省财政还安排综合交通强省领域资金143.6亿元。

云南综合交通网建设项目今年将得到省级财政和地方政府专项债券资金的大力支持，持续推进高速公路建设；省级财政安排18.6亿元，推进铁路“建网提速”工程；省级财政分别安排4亿元、4.2亿元，支持新建机场和民航“强基拓线”工程。

政策利好打出组合拳，交通建设领域以更开放的姿态吸引民间资本等参与。山东鼓励民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关场站、城市基础设施、公共服务设施项目，按规定落实建设用地、资金支持以及行政审批绿色通道等政策便利。四川支持建筑业骨干企业与央企、省外国有企业组建联合体，参与轨道交通、公路、铁路、机场港口等项目建设，对以联合体方式承接的工程项目业绩予以认可。

交通运输服务助力外贸提质促优

稳外贸是稳增长的重要支撑。各地稳经济政策中，包含支持国际海运、民航航线、货运班列的举措，持续助力外贸提质促优。

依托港口和航空口岸，去年浙江出口贡献率居全国首位，2023年将继续巩固提升对外开放优势。浙江省财政安排国际新开航线奖补资金2.06亿元，跨境电子商务发展、海运纾困等其他资金7.24亿元。

山东对今年新开加密或继续执飞的国际（地区版）海运及航空货运航线给予单个航班最高5万至150万元补贴，对临时国际航空货运航线给予最高每吨100至300元航时补贴，鼓励省内机场加密、增开北美和欧洲货运航线。

中老铁路开通一年多来，为构建更加紧密的亚太区域产业链供应链、推进贸易和投资自由化便利化提供了通道，“云品出滇”也迎来前所未有的新机遇。

今年，云南加快提升中老铁路沿线发展能级，省级财政安排5亿元，对在云南省内铁路货运场站集结和分拨、经中老铁路发送和到达的跨境货物运输予以补助。

税费优惠支持市场主体轻装上阵

受疫情等因素影响，交通物流领域企业普遍面临未曾有过的经营困难，市场主体迫切需要更大力度的政策支持，更快复元气、增活力。

1月底，中国人民银行发布通知，交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末，并将中小微物流仓储企业等纳入支持范围，进一步加大金融支持交通物流保通保畅的力度。随后，各地纷纷发布针对交通物流的税费优惠政策，努力帮助市场主体轻装上阵，生产经营重回快车道。

四川对交通运输、仓储和邮政等行业纳税人，免征今年上半年房产税、城镇土地使用税。浙江今年争取扩大启运港退税政策覆盖面，将宁波舟山港纳入启运港退税政策离境港范围。出口企业在启运港报关出口后即可申报退税，缩短退税周期，提高资金周转率，降低资金占用财务成本。

此外，多地在延续之前的通行费优惠政策基础上，继续扩大受益范围，对客运车辆给予通行费优惠。2022年，山东省内高速公路ETC客车通行费享受5％的折扣优惠，今年纳入监管平台的营运大型客车实行八五折通行费优惠，政策执行期至6月30日。据测算，该政策预计优惠500万元。

在浙江，2月3日至8月3日，浙江省属及市、县（市、区）属国有全资或控股的高速公路路段，对使用ETC车载装置的三类、四类客车通行费实行八五折优惠。本次实施优惠的高速公路里程约占总收费里程的93.6％，预计优惠车辆通行费3500余万元。

(责编：王连香、吕骞)

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