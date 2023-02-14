商务部回应美将6家中国实体列入美出口管制清单
2023年02月14日21:08 | 来源：新华网
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新华社北京2月14日电 针对近日美国商务部发布公告将6家中国实体列入美出口管制“实体清单”，商务部新闻发言人14日回应称，美方以所谓“支持中国军方飞艇等航空航天项目”为由，将6个中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。
这位发言人表示，长期以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，打压遏制他国企业，人为干扰正常经贸往来，严重损害企业合法权益，破坏全球供应链产业链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展。中方希望美方停止对中国企业的无理打压，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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