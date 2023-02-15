本报记者 李 婕

江苏省张家港市现代农业科技示范园将智能温控、无土栽培、智能配肥、自动灌溉、紫外线杀菌等技术引入农业生产，发展智慧农业、生态农业、观光农业，带动农业增效和农民增收，助力乡村振兴。图为该园智慧农业玻璃温室内，员工在进行管护作业。

施柏荣摄（人民视觉）

近年来，河北省邢台市南和区依托农业资源优势，打造集观光旅游、科普教育、农事体验于一体的“农旅融合”生态观光综合体，促进农民增收，助力乡村振兴。图为2月12日，游客在南和区贾宋镇一家农业综合体观光。

张 驰摄（新华社发）

2月13日，2023年中央一号文件——《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。文件锚定加快建设农业强国目标，聚焦乡村振兴主题，提出守底线、促振兴、强保障等方面的政策举措。“这既是明确全年工作重点的‘任务清单’，也是指导全面推进乡村振兴的‘操作手册’。”中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在国务院新闻办公室14日举行的新闻发布会上表示。

全方位夯实粮食安全根基

建设农业强国，首要任务是确保国家粮食安全。

去年疫情灾情交织叠加，中国粮食生产再夺丰收，连续8年稳定在1.3万亿斤以上。但国内人口基数庞大、消费不断升级，粮食需求仍在刚性增长，全球农产品贸易不确定性不稳定性也明显增强，“端牢饭碗的压力越来越大。”唐仁健说，下一步必须多措并举、综合发力，全方位夯实粮食安全根基。

稳住面积、主攻单产、力争多增产是重点目标。面积要稳住，推动南方省份发展多熟制粮食生产，实施大豆玉米单产提升工程，加力扩种大豆油料。产能要提升，抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，努力推动粮食产能早日迈上新台阶。

藏粮于地、藏粮于技是重要举措。一方面，严格耕地用途管控，坚决守住18亿亩耕地红线，完成高标准农田新建和改造提升的年度任务，15.46亿亩永久基本农田要全部建成高标准农田。另一方面，推动农业关键核心技术攻关，深入实施种业振兴行动，聚焦提高单产，逐个品种拿出良田、良种、良法、良机、良制集成组装的综合性解决方案，向科技要产量、要产能。

唐仁健说，在政策重点上，还要健全种粮农民收益保障机制，增加产粮大县的奖励资金规模，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

拓宽农民增收致富渠道

保供增收是“三农”工作永恒的主题。2022年农民人均可支配收入首次突破2万元，但中央农办专职副主任、农业农村部党组成员吴宏耀同时指出，当前农民收入增速有所放缓，增收动能有所减弱。如何拓宽农民增收致富渠道？

一号文件要求重点抓好稳定就业、经营增效、财产收入挖潜、转移收入拓展4个方面。看稳定就业，2022年，工资性收入占农民收入的41.96%，是农民增收贡献的大头。根据调查，超过3/4的农民工在省域内就业，超过一半在县域内就业，“要顺应这种趋势，发展比较优势明显、带动能力强、就业容量大的县域富民产业，带动农民就近就地就业创业。”吴宏耀说。

看经营增效，家庭经营净收入占农民收入的34.63%，其中六成多来自农业经营收入。将深入开展新型农业经营主体提升行动，带动小农户合作经营，共同增收。此外，财产收入还有很大潜力和空间可以挖掘，将深化农村土地制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。转移净收入占农民收入的20.88%，是农民特别是脱贫人口、农村低收入人口收入的重要组成部分。将继续加大强农惠农富农政策力度，逐步提高农村社会保障水平。

国家乡村振兴局局长刘焕鑫还介绍，经过各方面共同努力，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，没有发生规模性返贫现象，脱贫劳动力就业形势保持稳定，脱贫地区和脱贫人口收入较快增长。2022年，脱贫地区农民人均可支配收入达到15111元，增长7.5%，比全国农民人均可支配收入增速高1.2个百分点。

做好“土特产”文章

产业振兴是乡村振兴的重中之重，“土特产”文章怎么做？

唐仁健介绍，未来要在产业融合上下功夫。纵向上，贯通产加销，做大做强农产品加工流通业，培育发展预制菜产业，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，促进农产品就地加工转化增值，推动农村由卖“原”字号向卖制成品转变。

横向上，融合农文旅，加快发展面向城乡居民消费需求的现代乡村服务业，鼓励发展乡村餐饮购物、文化、体育、旅游休闲、养老托幼、信息中介等生活服务，推动农村由卖产品向同时卖服务转变。

在优化布局方面，将培育壮大县域富民产业，以各类产业园区建设为抓手，完善县乡村产业空间布局，科学布局生产、加工、销售、消费等环节。着力提升县域产业承载和配套服务功能，增强重点镇集聚功能，引导农产品加工企业向产地下沉、向园区集中，打造城乡联动的产业集群。

唐仁健强调，要引导企业发挥自身优势，在带动农户、服务农户中发展壮大自己，完善联农带农利益联结机制，把产业增值收益更多留给农民。

会上还提到，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，需要真刀真枪地干、真金白银地投，要形成政策合力和工作合力。今年中央一号文件重点从投入、人才、体制机制保障等方面进行了部署。

(责编：胡永秋、白宇)

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