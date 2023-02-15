本报记者 王俊岭 徐佩玉

为进一步推动商业银行准确识别、评估信用风险，真实反映资产质量，中国银保监会会同中国人民银行联合制定的《商业银行金融资产风险分类办法》（以下简称《办法》）于2月11日正式发布，自7月1日起施行。

信用风险是我国银行业面临的最主要风险，完善的风险分类制度是有效防控信用风险的前提和基础。据介绍，1998年，人民银行出台《贷款风险分类指导原则》，提出五级分类概念。2007年，原银监会发布《贷款风险分类指引》（以下简称《指引》），进一步明确了五级分类监管要求。近年来，我国商业银行资产结构发生较大变化，风险分类实践面临诸多新情况和新问题。此次银保监会、人民银行借鉴国际国内良好标准，并结合我国银行业现状及监管实践，制定该办法，有利于银行业有效防范化解信用风险，提升服务实体经济水平。

《办法》主要包括四方面内容：一是提出金融资产风险分类要求。明确金融资产五级分类定义，设定零售资产和非零售资产的分类标准，对债务逾期、资产减值、逃废债务等特定情形，以及分类上调、企业并购、资管及证券化产品涉及的资产分类等问题提出具体要求。二是提出重组资产的风险分类要求。细化重组资产定义、认定标准以及退出标准，明确不同情形下的重组资产分类要求，设定重组资产观察期。三是加强银行风险分类管理。要求商业银行健全风险分类治理架构，制定风险分类管理制度，明确分类方法、流程和频率，开发完善信息系统，加强监测分析、信息披露和文档管理。四是明确监督管理要求。监管机构对商业银行风险分类管理开展监督检查和评估，对违反要求的银行采取监管措施和行政处罚。

逾期天数和信用减值是资产质量恶化程度的重要指标。针对现行《指引》对逾期天数与分类等级关系的规定不够清晰的情况，《办法》规定，金融资产逾期后应至少归为关注类，逾期超过90天、270天应至少归为次级类、可疑类，逾期超过360天应归为损失类。

中国人民银行有关负责人介绍，《办法》拓展了风险分类的资产范围，提出了新的风险分类定义，强调以债务人履约能力为中心的分类理念，进一步明确了风险分类的客观指标与要求。同时，《办法》对不良资产认定标准的设置更加科学合理，在充分考虑不同条款影响和不同类型机构差异的基础上进行了修改完善，更有利于商业银行真实、准确反映资产质量情况，实现信用风险有效防控。

《办法》合理设置了过渡期，给予相关银行充裕的时间做好实施准备。对于商业银行自2023年7月1日起发生的业务，应按照《办法》要求进行分类；对于2023年7月1日前发生的业务，商业银行应制订重新分类计划，于2025年12月31日前按季度有计划、分步骤对所有存量业务全部按照《办法》要求重新分类。

(责编：胡永秋、白宇)

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