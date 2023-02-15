本报记者 金 晨

在北京举行的服贸会首钢园区金融服务专题展上，一名观众下载数字人民币APP并开通钱包。

新华社记者 李 鑫摄

美食套餐五折享、新款冰箱七折购、热门景区免费逛……你最近领到电子消费券了吗？近期，全国多地通过线上平台发放电子消费券，涵盖餐饮、文旅、家电等多个消费领域。各地商户积极参与，消费者热情高涨，掀起了消费新热潮。

“买单之前先领券”

“平时300多元的自助套餐，现在只要210元，感谢消费券帮忙把价格‘打下来’。”北京市民朱女士与朋友相约在朝阳区大望路附近的一家餐厅吃饭。用餐后，她们又“转战”附近的咖啡馆，用“满50元减15元”的消费券点了一份“网红蛋糕”，并在朋友圈推荐分享。

近期，北京市多区通过大众点评平台，向市民发放数轮餐饮消费券，带动了市民聚餐消费的热情。朱女士告诉记者，这些消费券面值15元至90元不等，可根据相应消费金额抵扣，叠加商家折扣相当于五到七折的优惠。“我们几个好朋友都领到了消费券，大家都在约着一起吃饭，讨论怎么用券最划算。”

如今，“买单之前先领券”已经成为广大消费者的常规操作。这些电子消费券不仅涵盖了餐饮行业，也在文旅、汽车等消费领域不断上新。浙江杭州近期通过网络平台，陆续发放了汽车消费券等不同类型的专项消费券，西湖区、灵隐寺、千岛湖等景区也实行免门票入场，吸引各地游客；贵州省针对电影等发放专项消费券，为本地居民和游客带来丰富的消费优惠。

记者了解到，去年12月份以来，已有超过40个城市宣布发放消费券，覆盖汽车、餐饮、文旅、冰雪运动等多个领域。

同步推广数字人民币

近日，不少地方将数字人民币推广与“扩内需”相结合，与线上、线下商家合作发放数字人民币消费券，用数字人民币成为多个地区市民的购物支付新风尚。例如，天津市在京东等线上消费平台设立数字人民币消费券专区，深圳发放200万个餐饮数字人民币红包。

山东济南将数字人民币优惠融入近年来热度较高的冰雪运动消费，推出“冰雪体育消费季·数字人民币冰雪特色惠民活动”。市民和游客在指定滑雪场消费时，通过数字人民币钱包进行支付，即可在使用济南冰雪体育消费券的同时，额外享受“满50元减20元”优惠。

走在城市街头巷尾，小到个体商店、大到百货商场，接入数字人民币交易系统的商家也越来越多。今年1月，数字人民币APP还上线了“无网无电支付”功能，部分手机机型在关机时可通过“碰一碰”收款终端完成数字人民币支付，进一步提升便捷性。

据悉，数字人民币APP上的子钱包已支持美团、京东、淘宝等90多个商户平台接收数字人民币，覆盖吃喝玩乐、衣食住行等多个场景。专家认为，数字人民币与电子消费券的深度融合，不仅为消费者带来真正的实惠，同时也加速了人们对数字人民币的认知和推广进程。

让消费者使用更方便

电子消费券不仅帮消费者省了钱，也让商家多获益。在北京石景山一家烧烤店门前，经理张宏招呼伙计给等位的顾客多搬几把椅子，自己则忙着端上茶水小吃。

“这段时间顾客多了不少，忙碌却也充实。”张宏告诉记者，近期餐厅的客流量较以往增长了三成以上，其中不少顾客都使用了消费券。为此，餐厅也根据消费券门槛金额推出了不同价位的套餐和优惠，吸引食客前来消费。“只要大家吃得满意，回头客多一些，我们多让点利也乐意。”

国家税务总局相关数据显示，刚刚过去的兔年春节假期，全国消费相关行业销售收入同比增长12.2%，消费市场强劲复苏。业内人士认为，各类电子消费券的发放在一定程度上提振了市民消费的信心和意愿，对于短期提升消费活跃度和商业活力有着积极作用。以海南为例，截至1月底，各类消费券核销率达到95.3％，有力促进了当地旅游消费市场回暖。

专家认为，在电子消费券发放过程中，还存在领用规则不清晰、使用场景和方式受限等问题。有关部门应重视消费者的反馈和诉求，与商家紧密配合，因地制宜，不断丰富电子消费券种类和使用场景，充分释放市场消费潜力。同时要规范精简电子消费券发放使用流程，加强消费券使用便捷性，让消费者用得方便、买得放心。

(责编：胡永秋、白宇)

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