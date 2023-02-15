数据来源：国家能源局

制图：蔡华伟

本报北京2月14日电 （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：2022年我国充电基础设施继续高速增长，年增长数量达到260万台左右，累计数量约520万台。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台左右；私人充电基础设施增长超过190万台，累计数量超过340万台。

近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、分布最广的充电基础设施网络。同时，充换电运营市场取得较快发展。我国充电市场呈现出多元化发展态势，目前各类充电桩运营企业达3000余家。电动汽车充电量持续保持较快增长，2022年充电量超过400亿千瓦时，同比增长达到85%以上。

技术与标准体系逐步成熟。国家能源局组建能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会，建立了具有中国自主知识产权的充电基础设施标准体系，累计发布国家标准31项、行业标准26项。

政府监测服务平台体系加快建设。已建设省级充电设施监测服务（监管）平台29个，为各地开展行业管理、补贴发放、规划制定提供支撑，国家能源局正有序推进国家级平台的规划建设。

据介绍，下一步，有关部门将持续优化充电网络规划布局，提升充电行业发展质量和建设运营标准，服务新能源汽车产业发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 01 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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