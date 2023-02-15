2月13日拍摄的“中国天眼”局部。

2月13日，工作人员从“中国天眼”的圈梁上经过。

以上图片均为新华社记者欧东衢摄

本报北京2月14日电 （记者吴月辉）记者14日从中国科学院国家天文台获悉：截至目前，被誉为“中国天眼”FAST的500米口径球面射电望远镜已发现740余颗新脉冲星。

“中国天眼”运行和发展中心常务副主任、总工程师姜鹏介绍，近年来，“中国天眼”在快速射电暴起源与物理机制、中性氢宇宙研究、脉冲星搜寻与物理研究、脉冲星测时等方向持续产出成果，大大增加了人类有效探索的宇宙空间范围。

此前，“中国天眼”已发布多个重要成果，包括观测到快速射电暴的起源证据、发现首例持续活跃重复快速射电暴、探测到快速射电暴密近环境的动态演化、发现迄今宇宙最大原子气体结构等，多篇研究结果发表在《科学》《自然》等国际权威学术期刊上。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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