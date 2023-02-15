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河北继续加大城镇老旧小区改造力度

今年计划完成改造超一千八百个

2023年02月15日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄2月14日电  （记者邵玉姿）记者从河北省住房和城乡建设厅获悉：近日，河北省印发《城镇老旧小区改造工程工作方案》，明确今年将继续加大城镇老旧小区改造力度，计划完成城镇老旧小区改造1816个，惠及居民25.7万户，集中改造小区的老旧管网等基础设施，完善配套设施，为居民打造设施完善、环境良好、管理有序的居住环境。截至去年底，河北省已改造城镇老旧小区13066个，惠及居民245万户。

　　今年，河北省城镇老旧小区改造工作将实行“一小区一方案”或“若干相邻小区一方案”模式。方案制定过程中，充分征求居民意见，主动了解居民诉求，根据80%以上居民意见确定改造方案；改造方案将成为完成改造的唯一标准，安排居民代表参与工程监督和竣工验收，改造小区满意度达到80%以上方可组织竣工验收。

　　今年将重点改造老旧小区的水、电、气、热、通信、消防等基础设施和雨污分流管网，完善养老、托育、快递、健身等配套设施，鼓励同步进行建筑节能改造和架空线迁改入地。因地制宜解决电动自行车充电难问题。

　　河北省要求各地多渠道筹措改造资金。积极争取中央各类补助资金，足额安排省级补助资金，依法合规申请使用专项债券资金，其余部分由市县财政、社会及居民筹集保障。同时，引导居民通过直接出资、使用住宅专项维修资金、让渡小区公共收益等方式出资参与改造；推动社会力量以市场化方式投资参与各类公共设施的改造与运营。鼓励将城市更新、老旧厂区等片区改造项目与老旧小区改造项目打包，由市场实施主体开展改造，争取政策性贷款支持等。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 02 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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