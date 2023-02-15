本报记者 窦 皓 龚仕建 李 蕊

数据来源：商务部

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党的二十大报告提出，加快建设贸易强国。作为一种新业态新模式，跨境电子商务已成为我国外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。2015年，我国设立首个跨境电子商务综合试验区。近年来，我国跨境电商综试区模式愈发成熟，跨境电商综试区已扩至165个，在跨境电商发展中发挥了重要的作用。

前不久，国务院批复同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是我国设立的第七批跨境电商综试区，至此，我国跨境电商综试区数量扩至165个。新设一批跨境电商综试区，大力发展跨境电商等新业态新模式，有利于激发外贸主体活力，提升外贸运行效率，稳定外贸产业链供应链，实现产业数字化和贸易数字化融合。

当前，跨境电商综试区发展面临哪些新变化？跨境电商如何实现高质量发展？记者进行了采访。

新优势——

品牌出海，按下发展快进键

走进位于浙江省杭州市余杭区的三星羽绒大厦，浙江三星羽绒股份有限公司董事长朱志良正在浏览网站后台，了解用户消费偏好、交易额、商品页停留时间等重要数据。

“以前订单是‘等靠要’，做贴牌代工，现在通过跨境电商，我们自主品牌的产品可以直接销售到消费者手中，反馈的数据可以帮助我们第一时间了解用户痛点。”从事外贸生意已有30余年的朱志良感触很深。

通过在海外打造独立站，三星羽绒可以掌握风格、款式等大量前端销售数据，从而迅速锚定研发方向、调整产品生产。

三星羽绒在国外的独立站，自2022年5月上线以来，床品销售额已经超过500万美元，复购率20%左右。“床品达到如此高的复购率并不容易，这恰恰说明了海外消费者对品牌的认可。”看着自家产品供销两旺，朱志良十分满意。

“传统外贸是等着别人给订单，企业没有定价权。跨境电商让我们的一些企业找到了品牌出海的机会。”杭州市商务局跨境电商综试处处长武长虹说，跨境电商的本质是“互联网+跨境贸易+中国制造”，企业产品过硬，试验区做好各项服务保障，走出国门的中国品牌将越来越多。

设立于2015年的杭州跨境电子商务综合试验区，是中国首个电子商务综合试验区。设立以来，杭州电商产业规模总量、发展水平在全国始终处于领跑梯队，共培育跨境电商卖家10万家，海外注册商标4371个，跨境电商进出口额超过1000亿元。

“下一阶段，我们会择优扶强，将腰部企业向大卖家培育。”武长虹说，杭州将在品牌主体培育、独立站建设、金融支撑、海外品牌基地建设等方面加大政策支持力度，助力杭州跨境电商步入高质量发展新阶段。

新市场——

中欧班列，打通物流大动脉

近日，装满日用百货等的50个集装箱，搭乘“长安号”中欧班列从西安国际港站始发，一路向西，奔向欧洲。

“这次我们装运了真空吸尘器、玻璃瓶、晾衣架、化妆包等产品，只需要12天左右，货物就能到达欧洲。”西安皓程供应链管理有限公司总经理李松兴对记者说。

“2021年以来，西安市重点打造中欧班列‘长安号’跨境电商全国集结中心，实行跨境电商散货‘先报关，后装箱’新模式，提高货物通关时效2—3天。”西安国际港务区党工委委员、西安综合保税区管理委员会专职副主任王运动介绍，西安国际港务区已投用13个海外仓，分布在德国、荷兰、波兰、捷克、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等7个国家，为跨境商家提供“端到端、门到门”的全链路物流服务。

2022年，西安市累计开行跨境电商班列198列，是2021年全年发运量的1.6倍；实现跨境电商交易额35.1亿元，同比增长40%。

据西安国际港务区管委会副主任马选利介绍，依托中欧班列的通道优势，西安市积极打造“跨境电商+直播”模式，开拓海外直播电商新赛道。2022年，西安市新引进直播类项目11个，建设直播间50间，引进直播类人才200名，基本形成集跨境直播、短视频制作、主播培训为一体的“跨境电商+直播”生态圈。 2018年7月24日，国务院正式批复同意设立中国（西安）跨境电子商务综合试验区以来，西安市先后成立9个创新示范先行区，依托航空、铁路口岸及综保区等平台通道，共同推进西安跨境电商产业的集聚增长。

“2022年，西安市跨境电商交易额144.27亿元，同比增长46.4%，跨境电商增势强劲，已成为拉动外向型经济发展的新动能。”西安市商务局局长张选民说。

新举措——

抢抓机遇，步入发展快车道

走进位于山东省淄博市张店区的山东博丽玻璃股份有限公司生产车间，一股热浪扑面而来，如糖浆般黏稠的玻璃溶液从炉内流出，智能机械手挥舞臂膀，经过弯、吹、按、焊等加工程序后，制作出了一件件精致的玻璃制品。

“本次出口订单达100万美元，既包含了玻璃花瓶、烛台，也有陶瓷、蜡烛等。”山东博丽玻璃股份有限公司销售总监康金恒介绍，2022年，依托跨境电商业务，公司业绩实现了稳步增长，上半年实现营收1.9亿余元，利润1700余万元，预计全年出口额2.8亿元左右。

2022年1月，淄博市获批国家级跨境电子商务综合试验区，当年，淄博市完成外贸进出口1234.1亿元，淄博市跨境电商企业主体同比增加67%，为打造开放型城市注入新动力。

不靠海、不临江的淄博，如何在跨境电商领域实现快速突破？

淄博市制定出台一揽子政策，从鼓励跨境电商企业发展、鼓励建设和引进跨境电商平台、支持建设跨境电商产业园等方面加大支持力度，健全全市发展生态。

“市里成立跨境电商挖潜服务调研组，筛选出全市有进出口意愿、产品外贸契合度高的规上企业366家，作为精准挖潜的目标企业。”淄博市商务局对外贸易发展科负责人李嘉行说，调研组对目标企业开展上门调研和服务工作，帮助企业对接国际渠道、人才、资金等资源，引导企业开展跨境电商业务。

作为发展跨境电商的新秀城市，淄博市仍面临一些难题。“比如作为内陆城市，淄博市的物流费用明显高于其他沿海城市，再比如跨境电商行业涉及支付、物流、通关、网络等综合知识技能，我们仍缺乏既懂外贸又懂跨境电商的复合型人才。”淄博市商务局党组书记、局长殷启迪表示。

“未来，淄博将在跨境电商赛道上持续精准发力、克服困难，依托市内外高校、知名互联网企业，加快培养跨境电商人才，做大跨境电商规模，完善跨境电商生态，聚力打造高水平开放型城市。”殷启迪说。

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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