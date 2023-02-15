本报记者 吴 焰 韩俊杰

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供应链和产业链紧密相连，推进供应链创新与应用，能更好服务企业降低成本、提高效率、增强韧性。近年来，安徽省发挥自身优势，瞄准新兴产业，围绕供应链招商，推动产业链供应链协同发展。未来，当地将着力突破瓶颈，力争培育一批供应链领先企业，打造更具影响力的供应链平台集聚区。

供应链涉及物流、资金流、信息流，不仅连接生产、流通和消费，更和产业链紧密相连。

近年来，安徽省大力推进供应链创新与应用，更好服务企业降低成本、提高效率、增强韧性。近日，当地出台多项政策举措，明确提出以供应链为牵引，以工业互联网为支撑，打造更具影响力的供应链平台集聚区。

创新能力不断增强，平台载体日益壮大

货主下单、司机接单、运输过程可视化、回单到达、运费结算……走进位于芜湖的安徽海慧供应链科技有限公司，工作人员打开手机应用“海中宝”，介绍在线采购、运输水泥的流程。“通过‘互联网+物流’，运输各环节更加透明、高效。同时，上下游生态圈的建设也促成了多方共赢。”工作人员介绍。

2021年，海螺集团成立海慧供应链公司，整合用户、物流承运商资源，打造“海中宝”智慧物流供应链平台，有效破除信息壁垒，通过运费市场化、运输过程可视化、管理线上化，大大提高了在线找车、找货效率，打通客户需求的“最后一公里”。目前，平台用户超过6000家。

近年来，安徽在仓储、运输、贸易、货代、信息服务等领域涌现出一批具有较强竞争力的供应链服务企业。据统计，2022年，全省共有相关企业954家，实现营业收入556亿元，同比增速超过20%。

其中，海螺集团、马钢集团、奇瑞汽车、合力股份、江海通供应链等企业都进入了国家供应链创新与应用试点企业名单。

随着相关企业快速发展、创新能力不断增强，安徽的供应链平台载体也日益壮大。据介绍，芜湖、亳州入选全国供应链创新与应用试点城市，供应链信息、质量检测、产品追溯等平台以及工作推进机制不断完善；安庆迎江区网络货运改革创新试点深入推进，已引进网络货运企业30多家；合肥、蚌埠、阜阳、芜湖、安庆获批国家物流枢纽承载城市。

“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，安徽既是长三角区域的一员，又是中部地区的一员，大有可为。发展供应链产业，是安徽利用比较优势，打通东中部链接、服务构建新发展格局的必然选择。”安徽省委副书记、省长王清宪说：“我们坚持高起点规划、高标准推进。”

多方合力，促进产业链供应链深度融合

经快速扫描，产品进入流水线，每天分拣配送约10万片笔记本电脑主板……“作为新一代信息技术产业链链主企业，我们引入物流企业，发展让零部件直达生产线旁边的‘线边物流’，按每小时生产需求配送上线，有效降低了自有库存。”联宝科技首席行政官丁晓辉说：“在政府引导下，我们积极发挥链主作用，吸引了不少供应链企业落户。”

合肥海晨仓储有限公司就是其中一家。公司的嵌入式供应链积极融入联宝科技的生产链，实现了库存实时共享。“每小时大约能完成60条生产线的供料，全年可满足3500万台笔记本电脑整机原材料的分拣配送需求。”公司副总经理李清华说。

联宝科技与海晨仓储的“牵手”，是安徽不断加深产业链供应链融合的一个缩影。为促进融合，安徽在成立新一代信息技术、人工智能、新材料等十大新兴产业招引专班的基础上，大力开展供应链招商，加快项目落地实施，推动产业链供应链协同发展。“我们针对十大新兴产业，梳理供应链服务需求，瞄准国内外知名供应链企业，开展了全国性供应链大会等一系列对接活动。”安徽省发改委贸服处处长胡功杰说。

此外，安徽还大力发展供应链金融，推动金融机构与产业集群“群长”、产业链供应链“链长”、产业联盟“盟长”深化合作，按照“资金+基金+贴息”的多元化支持路径，推动一批供应链龙头企业落户安徽。

在各方合力下，安徽产业链供应链协同发展取得积极成效。在智能网联汽车领域，奇瑞汽车与上海轩智供应链科技有限公司合作，开展供应链创新，结合物联网、区块链、大数据等技术，构建以人、车、货、钱为主的生态系统。在智能家电领域，国力物流深化与海尔、美菱、美的等家电企业的合作，在国内家电整车干线运输市场的份额已超10%，居行业前列。

突破瓶颈，建设供应链资源配置中心

“当前，安徽的供应链产业发展不断推进，但也面临一系列瓶颈。”安徽省发改委主任陈军坦言，这集中体现在数字化水平不高、供应链企业竞争力不足等方面。

“改造前期投入大、降本增效预期不确定，一定程度上抑制了企业的数字化改造意愿。”三只松鼠股份有限公司数字中心总经理陈博韬告诉记者。

被数字化改造成本与预期困扰的供应链企业，远不止三只松鼠一家。为推动产业链供应链数字化升级，安徽近期出台一系列政策举措，明确对供应链服务平台建设、支持供应链数字化改造、拓展供应链数字化应用场景予以支持。其中，对于集聚上下游各类会员100家（个）以上的供应链综合服务和交易平台项目，按照核定投资规模的20%予以一次性补助。

此外，在供应链企业竞争力不足方面，商务部等部门认定的全国供应链创新与应用示范企业共有200多家，而安徽的企业占比较小。同时，货代、融资租赁、供应链咨询等领域的供应链企业较少，专业化程度也有待提高。

对此，安徽正在积极筹划，加快培育壮大供应链市场主体，发展供应链产业集群，围绕企业需求强化政策集成创新，推动政策“免申即享”，持续优化供应链产业发展环境。

“在进一步增强本地供应链企业竞争力的基础上，加大力度引进扶持高能量级的供应链数字化企业，以此赋能产业链的反向定制能力、千人千面的推销能力和零供协同能力。”安徽理工大学党委副书记、常务副校长余玉刚建议。同时，也要强化引进优秀的供应链平台企业，提升供应链资源的纵向一体化和横向一体化配置能力，并加强供应链、产学研合作项目以及研究平台的建设，推进科技成果转化，培植创新型供应链企业。

据介绍，安徽将持续增强供应链资源配置的辐射力、影响力、竞争力，力争到2025年，培育一批供应链领先企业，建设全球范围内的供应链资源配置中心。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 10 版）

(责编：胡永秋、曹昆)

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