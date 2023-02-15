人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

去年供应链服务企业实现营收556亿元，同比增速超20%

安徽着力打造供应链平台集聚区（经济聚焦）

本报记者  吴  焰  韩俊杰
2023年02月15日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　核心阅读

　　供应链和产业链紧密相连，推进供应链创新与应用，能更好服务企业降低成本、提高效率、增强韧性。近年来，安徽省发挥自身优势，瞄准新兴产业，围绕供应链招商，推动产业链供应链协同发展。未来，当地将着力突破瓶颈，力争培育一批供应链领先企业，打造更具影响力的供应链平台集聚区。

　　

　　供应链涉及物流、资金流、信息流，不仅连接生产、流通和消费，更和产业链紧密相连。

　　近年来，安徽省大力推进供应链创新与应用，更好服务企业降低成本、提高效率、增强韧性。近日，当地出台多项政策举措，明确提出以供应链为牵引，以工业互联网为支撑，打造更具影响力的供应链平台集聚区。

　　创新能力不断增强，平台载体日益壮大

　　货主下单、司机接单、运输过程可视化、回单到达、运费结算……走进位于芜湖的安徽海慧供应链科技有限公司，工作人员打开手机应用“海中宝”，介绍在线采购、运输水泥的流程。“通过‘互联网+物流’，运输各环节更加透明、高效。同时，上下游生态圈的建设也促成了多方共赢。”工作人员介绍。

　　2021年，海螺集团成立海慧供应链公司，整合用户、物流承运商资源，打造“海中宝”智慧物流供应链平台，有效破除信息壁垒，通过运费市场化、运输过程可视化、管理线上化，大大提高了在线找车、找货效率，打通客户需求的“最后一公里”。目前，平台用户超过6000家。

　　近年来，安徽在仓储、运输、贸易、货代、信息服务等领域涌现出一批具有较强竞争力的供应链服务企业。据统计，2022年，全省共有相关企业954家，实现营业收入556亿元，同比增速超过20%。

　　其中，海螺集团、马钢集团、奇瑞汽车、合力股份、江海通供应链等企业都进入了国家供应链创新与应用试点企业名单。

　　随着相关企业快速发展、创新能力不断增强，安徽的供应链平台载体也日益壮大。据介绍，芜湖、亳州入选全国供应链创新与应用试点城市，供应链信息、质量检测、产品追溯等平台以及工作推进机制不断完善；安庆迎江区网络货运改革创新试点深入推进，已引进网络货运企业30多家；合肥、蚌埠、阜阳、芜湖、安庆获批国家物流枢纽承载城市。

　　“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，安徽既是长三角区域的一员，又是中部地区的一员，大有可为。发展供应链产业，是安徽利用比较优势，打通东中部链接、服务构建新发展格局的必然选择。”安徽省委副书记、省长王清宪说：“我们坚持高起点规划、高标准推进。”

　　多方合力，促进产业链供应链深度融合

　　经快速扫描，产品进入流水线，每天分拣配送约10万片笔记本电脑主板……“作为新一代信息技术产业链链主企业，我们引入物流企业，发展让零部件直达生产线旁边的‘线边物流’，按每小时生产需求配送上线，有效降低了自有库存。”联宝科技首席行政官丁晓辉说：“在政府引导下，我们积极发挥链主作用，吸引了不少供应链企业落户。”

　　合肥海晨仓储有限公司就是其中一家。公司的嵌入式供应链积极融入联宝科技的生产链，实现了库存实时共享。“每小时大约能完成60条生产线的供料，全年可满足3500万台笔记本电脑整机原材料的分拣配送需求。”公司副总经理李清华说。

　　联宝科技与海晨仓储的“牵手”，是安徽不断加深产业链供应链融合的一个缩影。为促进融合，安徽在成立新一代信息技术、人工智能、新材料等十大新兴产业招引专班的基础上，大力开展供应链招商，加快项目落地实施，推动产业链供应链协同发展。“我们针对十大新兴产业，梳理供应链服务需求，瞄准国内外知名供应链企业，开展了全国性供应链大会等一系列对接活动。”安徽省发改委贸服处处长胡功杰说。

　　此外，安徽还大力发展供应链金融，推动金融机构与产业集群“群长”、产业链供应链“链长”、产业联盟“盟长”深化合作，按照“资金+基金+贴息”的多元化支持路径，推动一批供应链龙头企业落户安徽。

　　在各方合力下，安徽产业链供应链协同发展取得积极成效。在智能网联汽车领域，奇瑞汽车与上海轩智供应链科技有限公司合作，开展供应链创新，结合物联网、区块链、大数据等技术，构建以人、车、货、钱为主的生态系统。在智能家电领域，国力物流深化与海尔、美菱、美的等家电企业的合作，在国内家电整车干线运输市场的份额已超10%，居行业前列。

　　突破瓶颈，建设供应链资源配置中心

　　“当前，安徽的供应链产业发展不断推进，但也面临一系列瓶颈。”安徽省发改委主任陈军坦言，这集中体现在数字化水平不高、供应链企业竞争力不足等方面。

　　“改造前期投入大、降本增效预期不确定，一定程度上抑制了企业的数字化改造意愿。”三只松鼠股份有限公司数字中心总经理陈博韬告诉记者。

　　被数字化改造成本与预期困扰的供应链企业，远不止三只松鼠一家。为推动产业链供应链数字化升级，安徽近期出台一系列政策举措，明确对供应链服务平台建设、支持供应链数字化改造、拓展供应链数字化应用场景予以支持。其中，对于集聚上下游各类会员100家（个）以上的供应链综合服务和交易平台项目，按照核定投资规模的20%予以一次性补助。

　　此外，在供应链企业竞争力不足方面，商务部等部门认定的全国供应链创新与应用示范企业共有200多家，而安徽的企业占比较小。同时，货代、融资租赁、供应链咨询等领域的供应链企业较少，专业化程度也有待提高。

　　对此，安徽正在积极筹划，加快培育壮大供应链市场主体，发展供应链产业集群，围绕企业需求强化政策集成创新，推动政策“免申即享”，持续优化供应链产业发展环境。

　　“在进一步增强本地供应链企业竞争力的基础上，加大力度引进扶持高能量级的供应链数字化企业，以此赋能产业链的反向定制能力、千人千面的推销能力和零供协同能力。”安徽理工大学党委副书记、常务副校长余玉刚建议。同时，也要强化引进优秀的供应链平台企业，提升供应链资源的纵向一体化和横向一体化配置能力，并加强供应链、产学研合作项目以及研究平台的建设，推进科技成果转化，培植创新型供应链企业。

　　据介绍，安徽将持续增强供应链资源配置的辐射力、影响力、竞争力，力争到2025年，培育一批供应链领先企业，建设全球范围内的供应链资源配置中心。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 10 版）
(责编：胡永秋、曹昆)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：探索现代农业发展道路 注重特色建设农业强国
　　人民网北京2月14日电 （记者李彤）“当前，我国农业农村发展政策好、机遇多、势头猛，正处在快速发展的新阶段。”“要把各类市场主体以全产业链经营等方式联结起来。…
税务部门曝光4起涉税违法违规案例 涉网络主播、普通纳税人及涉税中介
　　人民网北京2月14日电 （记者车柯蒙）2月14日，税务部门集中曝光4起涉税违法违规案件，其中，包括2位网络主播偷逃税被处罚、1名自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处、违规发布涉税虚假宣传信息1涉税中介被暂停受理业务。 西安市税务局第三稽查局依法对网络主播贾亚亚、加婵婵偷逃税案件进行处理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部