河北积极发展数字经济
推动数字技术与实体经济深度融合
2023年02月15日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄2月14日电 （记者史自强）河北省政府办公厅日前印发《加快建设数字河北行动方案（2023—2027年）》，提出将抢抓数字化变革新机遇，把数字河北建设作为推进高质量发展的基础性先导性工程，推动数字技术与实体经济深度融合，适度超前建设数字基础设施，做强做优做大数字经济。
根据方案，到2027年，河北省数字经济迈入全面扩展期，核心产业增加值达到3300亿元，数字经济占GDP比重达到42%以上，数字化变革成为推进高质量发展的强大引擎。为此，河北将实施数字基础设施建设行动，加快5G网络深度覆盖，还将开展智慧公路、智慧港口、智慧民航等新型基础设施建设试点等。
《 人民日报 》（ 2023年02月15日 10 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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