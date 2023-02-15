本报重庆2月14日电 （记者刘新吾）14日，“中国复眼”二期——大规模分布孔径深空探测雷达项目开工活动在重庆市云阳县举行。该项目计划于2025年建成，将成为世界上探测距离最远的深空雷达。

“中国复眼”项目由北京理工大学牵头建设，落地云阳县龙角镇中洲岛，总占地面积300余亩，将建设25部30米孔径雷达。通过高分辨率观测小行星、航天器、月球、类地行星以及木星伽利略卫星等深空域目标，满足近地小行星防御、空间态势感知等国家重大需求，并为地球宜居性、行星形成等世界前沿科学研究提供支持。

项目共分3期开展建设，第一期“分布式雷达天体成像测量仪验证试验场”位于重庆市两江新区明月山，由4部16米孔径雷达组成，已于2022年12月完成建设，在开机运行之际就成功拍摄了我国首幅月球环形山地基三维雷达图像。在完成二期项目建设后，“中国复眼”三期工程，计划将雷达单元数量扩展至百部规模。“中国复眼”建设的不断推进，将极大扩展人类雷达深空探测的边界。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 12 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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