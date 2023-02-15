本报合肥2月14日电 （记者田先进）日前，中国科学技术大学生命科学与医学部薛天教授研究团队在《细胞》在线发表研究成果，揭示光感知调控血糖代谢的神经机制。

大量公共卫生调查显示，夜间过多光源暴露显著增加肥胖和糖尿病等代谢疾病风险。作为最重要的外部环境因素，光是否直接调控血糖代谢、其中涉及哪类感光的细胞、何种神经环路以及外周靶器官等问题一直没有得到解答。

薛天研究团队发现，光直接通过激活视网膜上特殊的感光细胞，经视神经至下丘脑和延髓的系列神经核团传递信号，最终通过交感神经作用于外周的棕色脂肪组织，直接压抑了机体的血糖代谢能力。研究显示光调节血糖代谢可能广泛存在于哺乳动物界。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 12 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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