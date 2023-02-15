本报北京2月14日电 （记者施芳）日前，北京市新闻出版局发布2022年北京市实体书店扶持项目入选名单，317家实体书店获得项目资金扶持。其中，对192家实体书店给予房租补贴，对160家示范书店、9家“进校园、进商场、进园区”书店、17家转型升级书店给予奖励，对192家实体书店举办的1454场阅读文化活动给予奖励。

在市区两级扶持政策的合力推动下，北京实体书店实现了质的有效提升和量的持续增加。截至2022年第三季度，北京拥有实体书店超过2100家，万人拥有书店超过0.94个，“一区一书城”成为各区标配。近两年，北京以示范书店建设为引领推动实体书店转型升级、高质量发展，创新建立分类分级评价指标体系，目前已累计评选示范书店259家。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 12 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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